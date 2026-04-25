Colaboración
Mini X Vagabund: espíritu aventurero y cultura musical
Esta colaboración da lugar a dos prototipos únicos del Mini Countryman inspirados en la aventura, la comunidad y la cultura de los festivales
Mini y el estudio de diseño austriaco Vagabund presentan una nueva colaboración creativa: dos vehículos únicos y exclusivos basados en el Mini Countryman, ambos con un claro mensaje sobre el espíritu aventurero, la cultura comunitaria y el estilo de vida.
Mini x Vagabund: El dúo
Vagabund consigue añadir al Mini Countryman un toque de diseño distintivo que expresa con autenticidad, individualidad, filosofía de diseño y el espíritu de comunidad. Mini proporciona deliberadamente la plataforma y Vagabund aporta su sello creativo. El resultado: dos vehículos carismáticos que reinterpretan la versatilidad y la apertura del Mini Countryman de una forma totalmente nueva.
Gracias a un sofisticado sistema de sonido, detalles gráficos y una atrevida combinación de colores, los dos vehículos se convierten en auténticos escenarios sonoros sobre ruedas. El modelo acabado en Melting Silver presenta detalles exteriores en tonos arena y blanco.
Por otro lado, el modelo en Midnight Black ofrece un contraste deliberado: monocromático, en negro, preciso y técnico. Es precisamente este contraste el que realza su percepción y crea una impresión general que solo se aprecia plenamente cuando se contemplan ambos vehículos juntos.
Carrocería y proporciones
Los pasos de rueda crean una imagen visualmente más ancha que da ese toque aún más llamativo a los vehículos. Los parachoques van a juego con las modificaciones adicionales de la carrocería, y la parrilla del radiador se ha rediseñado en consecuencia.
La mayor altura de la carrocería resalta el carácter todoterreno. Encontramos también unas llantas de 20 pulgadas que lucen unos tapacubos (impresos en 3D) con un diseño cerrado, lo que confiere un aspecto robusto.
El vehículo como sistema de sonido
Las ventanillas laterales traseras se han retirado y sustituido por un sistema de sonido especialmente diseñado para la proyección de sonido al aire libre, pensando en los eventos comunitarios. Su elemento central es una carcasa de altavoz de nuevo desarrollo fabricada en granito de polímero moldeado, un material que ofrece las condiciones ideales para una reproducción del sonido precisa y sin distorsiones.
Los altavoces de agudos y medios están integrados directamente en la carrocería, mientras que los subwoofers adicionales situados en la parte trasera ofrecen un sonido potente cuando se abre el portón trasero.
En el lado opuesto del vehículo se puede apreciar un detalle especial: un emblemático Walkman integrado en una carcasa impresa en 3D. Con el característico sentido del humor de Mini , esto crea un contrapunto deliberado al sistema de sonido exterior abierto, transmitiendo una sensación personal y relajada. La combinación de nostalgia analógica y diseño contemporáneo subraya el carácter experimental de todo el concepto.
Vagabund es conocida por su maestría a la hora de reinventar productos existentes mediante transformaciones visuales. Estos dos vehículos únicos demuestran cómo el poder creativo reside en la forma, la función y la atención al detalle. Mini y Vagabund comparten este enfoque: individualidad en lugar de convencionalismo, artesanía en lugar de una estética dominante, comunidad en lugar de distanciamiento.
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