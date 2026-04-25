¿Por qué en China hay varios colores para las matrículas de los coches?

Wan Gang, quédense con ese nombre porque detrás está el mayor cambio de la industria del automóvil en China. Ministro de Comercio y Ciencia de China en 2007, fue el artrífice del impulso definitivo al coche eléctrico en el país. El dominio de China en la extracción de tierras raras para la producción de baterías y la introducción y dominio tecnológico en el vehículo eléctrico, como objetivo de sus planes quinquenales desde 2001, desembocaron en una mayor calidad en la fabricación de coches hasta el punto de que ahora mismo estamos ante los dominadores del mercado del coche eléctrico.

A partir de 2010 empezaron los incentivos gubernamentales a los fabricantes, la razón de ser de los actuales aranceles de la Unión Europea a los coches eléctricos 'made in China'. Con un 70% de las ventas mundiales de eléctricos en 2024, China es el espejo en el que todos se miran. Incluso Estados Unidos y Europa. En 2025 los vehículos llamados de Nueva Energía (NEV) supusieron un total de 36,89 millones de unidades (más del 60% del total de matriculaciones). Aún así, el porcentaje sobre el parque automovilístico sigue siendo pequeño con el 10,27%, ya que la implantación de la gasolina sigue siendo muy amplia, especialmente fuera de las grandes capitales.

Dos colores diferentes

Todo eso viene a cuento porque, ante la llegada de nuevos modelos eléctricos y la apuesta por esta tecnología, el gobierno tuvo que hacer un giro mental a la sociedad. Y lo consiguió. El vehículo de combustión empezó a perder fuerza frente al eléctrico. Incentivos, facilidades burocráticas y mejor acceso a las ciudades llevaron a los chinos a apostar por el coche de baterías.

Matriculas coches chinos / Xavier Pérez

Así, con ese auge, también cambiaron las matrículas. Con colores para diferenciar los coches de combustión de los eléctricos o híbridos enchufables. Azul para la gaslolina, verde para el electrificado. Las placas azules con números blancos se implantaron para todos los vehículos desde el año 1994, pero en 2016 se introdujeron las matrículas de color verde para los vehículos llamados de Nuevas Energías, incluyendo en las mismas a los BEV y los PHEV (eléctricos e hibridos enchufables), lo que en España hemos hecho con las etiquetas medioambientales (la etiqueta '0').

Coches en China / Xavier Pérez

Las matrículas de coche de China tienen unas dimensiones de 440x140 milímetros, y están compuestas de un carácter en alfabeto Pinyin que identifica a la provincia seguida de una letra en alfabeto latino, que en función de la provincia puede identificar a un tipo de vehículo particular o a una región dentro de dicha provincia.

A esta distinción hay que añadirle ahora la de los coches de Nuevas Energías. Todos los modelos que no sean camiones introducen el primer carácter después de la provincia y luego, según la provincia, suele venir una D o una F (seguidas de cinco números) en función de si se trata de un vehículo eléctrico convencional (D), o un vehículo híbrido eléctrico enchufable (F). No obstante, en ciudades como Pekín optan por otro sistema y los modelos de NEV llevan una letra A. Si se trata de un vehículo largo (más de 6 metros de longitud), la letra se muestra al final de la matrícula. Los caracteres se muestran en negro sobre fondo verde y blanco degradado para vehículos compactos, y verde y amarillo para los largos.

matriculas coches china / Xavier Pérez

Es por eso que ahora mismo conviven estos dos colores por las calles de las ciudades de China. Mientras que en Shanghai existe un predominio de las matrículas verdes, en Pekín el azul sigue siendo dominante... aunque por poco tiempo. Y es que desde el gobierno chino se sigue apostando por el eléctrico. Aún así, los clientes con más poder adquisitivo prefieren ser del bando azul, ya que tener un coche de gasolina es sinónimo de estátus, de tener dinero y de poder pagar la gasolina.

No obstante, comprar un coche no es tan fácil, ya que existen condicionantes económicos y logísticos. Primero se compra la matrícula y después el coche. Hay varios meses de espera, aunque si se compra un eléctrico ese tiempo se puede reducir.

Ahorro y restricción

En Pekín se pueden tramitar unas dos mil placas de matrícula al mes, y éstas ya están siendo verdes en su mayoría, y es que el ahorro es considerable debido al precio del carburante que sigue subiendo. Hay cuota de asignación de 100.000 placas anuales, de las que 80.000 se reservan a vehículos de Nueva Energía. Al haber más demanda que oferta, se dan años de espera. En 2025 había casi tres millones de solicitudes tramitadas a la espera de asignación.

Una familia de clase media pekinesa solo puede tener dos vehículos como máximo, y con un coche eléctrico o enchufable consigue un ahorro de unos 700 euros por cada 1.000 euros invertidos en uno de gasolina. A finales del pasado año el precio por kilowatio doméstico era de 0,07 euros, mientras que el litro de gasolina costaba1 euro.

coche combustion china / Xavier Pérez

Por si fuera poco, en ciudades como Pekín, desde el año 2012, los coches de combustión con matrículas azules se ven sometidos a restricciones y están obligados a 'quedarse en casa' y no cruzar la quinta circunvalación. Se fijan en el último número de la matrícula. Los lunes descansan dígitos 3 y 8; los martes le toca a las matrículas acabadas en 4 y 9; los miércoles es el turno de los 5 y 0; el jueves son el 1 y el 6; mientas que el viernes no salen los acabados en 2 y 7. De ahí también que la mayoría de los taxis, todos iguales, del mismo modelo y marca (Beijing EU5), sean eléctricos con matrícula verde (aunque en este caso todos empiezan con la letra B).

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Y ahí llega otra curiosidad. Hay gente que paga fortunas por hacerse con alguna matrícula de número 'mágico'. Las matrículas chinas con los números 6, 8 y 9 se consideran que dan buena suerte y es por ello que las matrículas con estos números o con la repetición de los mismos (99899 por ejemplo), pueden llegar a ser vendidas por mucho dinero. Una vez pasados los seis meses de la baja de un vehículo, esa matrícula puede ser reutilizada en otro diferente.