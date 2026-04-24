La Voge DS800 Rally se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos del mercado español, situándose como la moto más vendida en nuestro país si dejamos a un lado el universo de los escúteres. Un éxito que no es fruto de la casualidad, sino de una fórmula muy bien ejecutada basada en la versatilidad, una dotación técnica muy completa y una percepción de calidad que ha sabido ganarse la confianza de los usuarios. Ahora, la firma da un paso más en su estrategia anunciando la inminente llegada de la versión limitada a 35 kW, pensada específicamente para quienes cuentan con el carnet A2.

El desarrollo de esta variante entra ya en su fase final y, tras completar el proceso de homologación, su desembarco en el mercado español está previsto para diciembre de 2026. Aunque el precio todavía no ha sido desvelado, la expectativa es alta teniendo en cuenta el posicionamiento actual del modelo y su éxito comercial.

Voge DS800 Rally 35 kW: la superventas se adapta al carnet A2 / Voge

Uno de los pilares sobre los que se sostiene la DS800 Rally es su capacidad para adaptarse a diferentes escenarios. No estamos ante una trail encasillada, sino ante una moto que se mueve con solvencia tanto en largos desplazamientos por carretera como cuando el terreno se complica fuera del asfalto. Buena parte de esta polivalencia se explica por una configuración técnica muy cuidada: depósito de 24 litros para afrontar largas rutas, suspensiones KYB completamente regulables con amortiguador de depósito separado y sistema de bieletas, así como llantas de 21 y 18 pulgadas calzadas con neumáticos Pirelli tubeless.

A ello se suma un equipamiento difícil de igualar en su categoría. La pantalla TFT de 7 pulgadas integra navegación, función mirroring y control de presión de neumáticos, mientras que elementos como el manillar ajustable en cuatro posiciones, el parabrisas regulable o el asiento con 70 mm de espuma contribuyen a mejorar la ergonomía en largas jornadas. No faltan detalles prácticos como las tomas USB tipo A y C, la parrilla portabultos o el caballete central, ni tampoco soluciones orientadas al uso más exigente fuera del asfalto, como las defensas, el cubrecárter o los mandos articulados.

Uno de los pilares sobre los que se sostiene la DS800 Rally es su capacidad para adaptarse a diferentes escenarios / Voge

En el apartado dinámico, la DS800 Rally apuesta por componentes de primer nivel. Los frenos Nissin con ABS desconectable —en una o ambas ruedas— permiten adaptar la respuesta a diferentes superficies, mientras que el control de tracción desconectable y el amortiguador de dirección regulable refuerzan la seguridad y el control. Incluso incorpora elementos poco habituales en este segmento, como una cámara frontal o luces antiniebla, que amplían su funcionalidad en condiciones adversas.

El corazón de esta trail es un motor propio que, en su versión sin limitar, alcanza los 95 CV. Destaca por soluciones técnicas avanzadas como el cigüeñal calado a 270°, el doble eje de equilibrado o un sistema de lubricación con cárter semiseco y doble bomba de aceite, acompañado de un intercambiador de calor. Todo ello se traduce en un funcionamiento refinado y robusto, cualidades que también estarán presentes en la versión de 35 kW (48 CV) destinada al carnet A2.

En el apartado dinámico, la DS800 Rally apuesta por componentes de primer nivel / Voge

La confianza en el producto es otro de los argumentos clave de Voge. No en vano, la DS800 Rally ha superado más de 400.000 kilómetros de pruebas durante su desarrollo, y la marca respalda su propuesta con cinco años de garantía y una red de 70 puntos de venta oficiales en España. Además, su experiencia como proveedor de componentes y motores para fabricantes de prestigio refuerza esa sensación de fiabilidad que valoran los usuarios.

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Con esta nueva variante limitada, Voge no solo amplía su público objetivo, sino que democratiza el acceso a una de las trail más completas del momento. La posibilidad de conducir una moto con este nivel de equipamiento y capacidades desde el carnet A2 supone, sin duda, un atractivo añadido en un segmento cada vez más competitivo. Eso sí, de cara a su llegada definitiva al mercado, quedará por ver si el ajuste de potencia afecta en exceso a la respuesta del motor en determinados escenarios, especialmente cuando se circula cargado o en conducción off-road exigente, un aspecto que podría marcar la diferencia para los usuarios más aventureros.