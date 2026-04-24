Curiosidades
Qué significan los pasos de cebra amarillos y por qué debes extremar la precaución
Estas marcas temporales indican obras o cambios en la vía, obligan a reducir la velocidad y pueden agravar la responsabilidad en caso de accidente
Elena Castellano
La aparición de pasos de peatones pintados en amarillo en las ciudades no responde a una cuestión estética, sino a una advertencia clara para los conductores. Este tipo de señalización implica un cambio en las condiciones habituales de la vía y exige extremar la atención. Ignorarla puede acarrear sanciones económicas, hasta 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carné, además de complicaciones legales si se produce un accidente.
Lejos de ser un detalle sin importancia, estas marcas modifican la interpretación habitual de la calzada. Su presencia obliga a reducir la velocidad y a anticipar posibles riesgos en el entorno.
El significado real de las líneas amarillas
La explicación está recogida en el Reglamento General de Circulación, que establece que las marcas viales amarillas tienen carácter temporal. Se utilizan principalmente en zonas donde hay obras o modificaciones provisionales del trazado.
Su función es clara: sustituir y anular momentáneamente la señalización blanca habitual para guiar a los conductores por un recorrido adaptado a las nuevas circunstancias. En otras palabras, lo que era válido antes deja de serlo en cuanto aparece el amarillo.
Cuando un conductor se encuentra con un paso de peatones de este color, debe asumir que circula por un entorno menos predecible. Es habitual que estas zonas estén acompañadas de maquinaria, obstáculos o cambios en la visibilidad, lo que incrementa el riesgo. Aunque la prioridad del peatón sigue siendo la misma, el nivel de atención exigido es mucho mayor.
Sanciones y responsabilidad
Desde el punto de vista sancionador, la normativa no distingue entre colores: no respetar un paso de peatones conlleva la misma multa independientemente de si es blanco o amarillo. La infracción sigue suponiendo 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir.
Sin embargo, el matiz importante aparece en caso de accidente. El uso del color amarillo implica que el conductor ha sido advertido previamente de una situación especial. En un proceso judicial, esto puede interpretarse como un agravante si no se actuó con la precaución debida.
Las autoridades entienden que estas señales obligan a una conducción más prudente. Por ello, no adaptar la velocidad o no prestar la atención necesaria puede derivar en responsabilidades civiles más severas que en condiciones normales.
La precaución extrema como norma
Más allá de las multas, el verdadero riesgo está en la seguridad. Las zonas en obras suelen presentar superficies irregulares, suciedad o restos que reducen la adherencia de los neumáticos.
Además, la pintura amarilla puede comportarse de forma diferente sobre el asfalto, especialmente en condiciones de lluvia, lo que incrementa la posibilidad de deslizamientos.
Por todo ello, la reacción adecuada es inmediata: reducir la velocidad y estar preparado para frenar en cualquier momento. La visibilidad puede verse afectada por elementos propios de la obra, como vallas o vehículos, lo que aumenta la probabilidad de que peatones aparezcan de forma repentina.
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