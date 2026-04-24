Conducción
¿Qué significan las flechas de la carretera? Guía para no perderse
Estas marcas viales suelen pintarse antes de intersecciones, glorietas o desvíos, y es imprescindible conocerlas
Existe una multitud de señales distintas con flechas: marcas viales sobre el asfalto, en señales verticales, en semáforos... Las flechas indican direcciones de circulación obligatorias y permitidas, anticipan obstáculos, prohibiciones y obligaciones, estrechamientos y salidas en la vía, y guían a los conductores a través de estos cambios. Estas son las que principalmente deberías conocer:
Flechas sobre el pavimento
La función principal de las marcas viales es ordenar el tráfico y guiar al conductor de forma segura durante la circulación indicando la obligación de seguir en una única dirección o en varias, de girar, o de circular en sentido giratorio.
Suelen pintarse antes de intersecciones, glorietas o desvíos, donde la anticipación es clave, habitualmente en color blanco reflectante para mejorar su visibilidad tanto de día como de noche.
1. Selección de carril
Estas marcas viales indican el sentido obligatorio o las direcciones permitidas que pueden tomarse desde el carril donde están pintadas. Las flechas con dirección al frente no prohíben el cambio de carril siempre que las líneas longitudinales lo permitan.
Con frecuencia van acompañadas de señales verticales o marcas como STOP, velocidad máxima o indicaciones de destino, para reforzar la información y facilitar la toma de decisiones. Son especialmente útiles en intersecciones, glorietas o zonas con múltiples opciones de giro.
2. Fin de carril
Esta flecha oblicua indica que el carril termina donde está pintada y que es necesario abandonarlo. Esta situación ocurre, por ejemplo, en autovías, cuando se reduce el número de carriles.
Ante esta marca, el conductor debe prepararse para cambiar de carril de forma segura: observar los espejos retrovisores (especialmente el del lado al que quiere desplazarse), señalizar la maniobra con el intermitente, ceder el paso si es necesario y cambiar al carril contiguo de forma progresiva. Suele ir acompañada de una señal vertical.
3. Flecha de retorno
Esta marca aparece intercalada sobre la línea discontinua en el centro de la calzada en carreteras de un carril por sentido. Anticipa el comienzo de una línea continua, a partir de la cual estará prohibido el adelantamiento, e informa al conductor de que es obligatorio volver al carril derecho tras un adelantamiento, siempre antes del inicio de la línea continua.
Cuando el conductor no pueda ejecutar la maniobra con seguridad, deberá desistir y volver a la derecha para evitar cualquier riesgo de colisión frontal, uno de los tipos de siniestros más letales en las vías interurbanas.
4. Otros tipos de flechas
Existen además marcas en forma de flechas que anticipan la salida en las autopistas, autovías y carreteras convencionales hacia otras vías y ayudan a los conductores a preparar el desplazamiento lateral al carril de deceleración; las hay en los accesos a glorietas, que anuncian las posibles direcciones desde el carril donde está la flecha y algunas que señalizan la existencia de glorietas de pequeño tamaño.
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