Exlantix luce su modelo más deportivo, el ES GT, en el Salón de Pekín y prepara su desembarco en España

Exlantix, la marca del grupo Chery que comparte proyecto con Exeed, ha presentado en el Pekin Auto Show su modelo más deportivo y radical, el ES GT, un coche que también llegará a España después de que lo hagan otros modelos como la berlina ES y el SUV ET. La firma ha confirmado que su desembarco en nuestro mercado está previsto para el primer semestre de 2027, un movimiento que forma parte de su expansión europea con una gama completamente electrificada.

Exlantix ES GT en el Salón del Automóvil de Pekín / Pekin Auto Show

En una edición marcada por la tecnología y la electrificación, Exlantix ha querido desmarcarse de otras marcas del grupo con una línea de diseño que ya empieza a ser toda suya. Los coches que llegarán al mercado español serán el Exlantix ES, el Exlantix ET y la estrella del salón, el ES GT, tres modelos del segmento E que superan los 4,9 metros de longitud.

Aunque desde China saben que los híbridos enchufables son los motores que más han crecido en ventas en este último año, primero llegarán las versiones eléctricas de estos modelos y, a una distancia de pocos meses, lo harán los PHEV. Como línea general, serán todos modelos del segmento E, rozando los cinco metros de largo. La estrategia contempla una base tecnológica común con arquitecturas eléctricas de 800 V y sistemas de carga ultrarrápida

Exlantix ES GT

El nuevo Exlantix ES GT se distingue (y menos mal) por su carrocería. Huye del formato todocamino y presenta una línea shooting brake que da algo de aire a un mercado sobrepoblado por SUV. El resultado es un coche de 4,945 metros de largo, con una línea de techo baja y fluida, que huye de aristas y formas geométricas. Son todo líneas suaves y elegantes que trabajan para transmitir sensación de deportividad y dinamismo sin exageraciones.

Exlantix ES GT / Exlantix

Destaca el frontal, en el que ya se puede adivinar esa firma de diseño de Exlantix, un trabajo del diseñador Christos Pavlidis que sigue la propia filosofía de la marca bajo el nombre de Perpetua. La firma lumínica quiere ser reconocible en carretera y las entradas de aire laterales le dan una anchura visual que refuerza la idea de un coche bien asentado sobre el asfalto. La marca ha confirmado además que el ES GT llegará al mercado español en el segundo semestre de 2027, lo que lo convertirá en el modelo más representativo de su gama en esta primera fase comercial.

El sentido de la marca se estructura sobre el concepto del lujo asequible y, pese a apuntar a un segmento prémium del mercado, Exlantix quiere que su GT ES se coloque en rango de precios por debajo de sus competidores, teniendo en mente como estos, sobre todo, a las berlinas alemanas electrificadas.

Exlantix ES y ET, los primeros en llegar a España

De los otros dos modelos, una berlina y un SUV, ya habíamos oído hablar, pero en esta ocasión hemos podido conocer más detalles técnicos. En cuanto potencia, las versiones eléctricas de ambos modelos, el Exlantix ES y el ET (que no hemos podido ver en el salón), contarán con hasta 480 CV y estarán alimentados por una batería de 100 kWh, unas cifras muy generosas dentro del mercado eléctrico pero necesarias en cuanto a medidas y potencia de los coches, con capacidad de cargar corriente continua a 420 kW. La autonomía se estima en unos 600 kilómetros para el ES y unos 560 para el ET, el SUV.

Exlantix ES / Exlantix

Ambos modelos comparten una distancia entre ejes de 3.000 mm, están configurados con cinco plazas y podrán ofrecer tracción delantera o total según la versión, un planteamiento que busca combinar confort de marcha y estabilidad en en vehículos de gran tamaño.

Por último, Exlantix ha dado a conocer en el salón los últimos modelos en los que están trabajando. El que quizás sea más espectacular es la evolución del anterior Exlantix (Exeed) ET8, un enorme SUV de casi 5,3 metros de largo que por dentro se convierte en una verdadera limusina, con configuración 2+2+2 y todo lujo de detalles y extras en el interior. Junto a este modelo, la marca también ha mostrado otros prototipos que anticipan su hoja de ruta futura en segmentos superiores.

Noticias relacionadas

Exlantix ET / Exlantix

Con este despliegue de fuerza Exlantix no solo muestra lo que es capaz de hacer y su posición dentro del mercado; también detalla su hoja de ruta para los próximos años y su estrategia para acabar de conquistar Europa, donde ya está presente en países como Polonia y Noruega bajo el nombre de Exeed.