Chery presenta en el Salón de Pekín el Omoda 4, su nuevo modelo para conquistar el segmento C

Omoda es una de las marcas chinas que más y más rápido ha crecido en España y, previsiblemente, lo seguirá haciendo tras la presentación oficial del Omoda 4 en el Pekin Auto Show. La marca lo ha mostrado como uno de los grandes protagonistas en el salón, donde busca reforzar su imagen con un producto pensado para ampliar su alcance en mercados como el europeo.

Este modelo estrena el nuevo lenguaje de diseño de la marca del grupo Chery, denominado ‘Cyber mecha’, que se caracteriza por unas líneas futuristas y afiladas, una estética muy marcada por trazos angulares y detalles visuales que buscan transmitir dinamismo. La firma lumínica inspirada en la energía del rayo se convierte en uno de los elementos más reconocibles del coche.

Omoda 4 presentado en el Salón de Pekín 2026 / Omoda

Para que el lector ubique el modelo, el Omoda 4 se presentó inicialmente como Omoda 3 pero, siendo este el número de la mala suerte en China, se decidió sumarle un número más. Como detalle, es el único Omoda con apellido par de la gama. Este SUV forma parte de la estrategia de posicionamiento de la marca, que busca atraer a un público joven y familiarizado con la tecnología.

Llegará con dos motorizaciones, la ya conocida tecnología híbrida del grupo Chery SHS y una 100% eléctrica, una oferta que, según la marca, permitirá cubrir distintos perfiles de uso desde el primer momento. Está previsto que el Omoda 4 llegue al mercado español durante el primer trimestre de 2027.

En el primer caso, llegará a entregar 224 CV de potencia combinada gracias a un motor 1.5 DHE turbo de cuatro cilindros y una batería de litio-fosfato de 1,83 kWh. La marca apunta a que este sistema ofrecerá consumos reducidos y una conducción suave, un aspecto que en el día a día puede traducirse en menos visitas a la gasolinera y una experiencia más cómoda en trayectos urbanos.

Omoda 4 presentado en el Salón de Pekín 2026 / Omoda

El Omoda 4 eléctrico tendrá una potenca de 211 CV y, gracias a una batería de 61,1 kWh de capacidad, consiguirá hasta 400 kilómetros de autonomía. No obstante, las cifras todavía están pendientes de homologación. En este caso, el planteamiento apunta a cubrir desplazamientos diarios sin necesidad de recarga, algo especialmente relevante para quienes utilicen el coche en entornos urbanos o periurbanos.

Respecto a las medidas, este coche llega a los 4,42 metros de largo, tiene 1,87 de ancho y 1,57 de alto, dimensiones que buscan equilibrar espacio interior y facilidad de uso en ciudad. Estos datos no son insignificantes, ya que el Omoda 4 recogerá el testigo del éxito del Omoda 5 en el segmento C con una carrocería más adaptada a los gustos europeos, según la marca.

Omoda 4 presentado en el Salón de Pekín 2026 / Omoda

En el interior, el planteamiento se centra en una experiencia digital muy marcada, con materiales de calidad, iluminación ambiental y una interfaz envolvente que pretende acercar la conducción al mundo de los videojuegos. La idea es que el habitáculo se perciba como un espacio tecnológico y conectado, algo que cada vez pesa más en la decisión de compra.

Otro de los modelos que han formado parte de la presentación de Omoda en el Salón de Pekín ha sido el Omoda 7 SHS, que no es novedad pero sí un modelo muy importante para la marca china. Su presencia en el stand refuerza la estrategia de electrificación progresiva de la firma, que combina híbridos y eléctricos como eje principal de su crecimiento.

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Se ha echado en falta la presencia de Jaecoo, que habitualmente va de la mano con Omoda, aunque en España no esté acumulando el mismo volumen de ventas, algo lógico por otro lado. Esa ausencia deja entrever que la prioridad en este evento ha sido consolidar la identidad propia de Omoda y centrar el foco en sus modelos más relevantes.