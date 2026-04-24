BYD saca músculo en el Salón de Pekín

En el Salón del Automóvil de Pekín, BYD ha decidido desplegar toda su baraja, con propuestas que van desde modelos familiares hasta máquinas capaces de rozar cifras que hace pocos años parecían reservadas a la competición. La estrategia no se queda en un único modelo estrella, sino que dibuja un catálogo completo en el que conviven soluciones prácticas para el día a día y proyectos que buscan demostrar hasta dónde puede llegar la tecnología eléctrica.

El mensaje se entiende rápido cuando se observan los extremos de esa oferta. Por un lado aparece el Denza Z, un superdeportivo eléctrico que supera los 1.000 CV y promete acelerar de 0 a 100 km/h en menos de dos segundos, y por otro se despliegan modelos pensados para viajar en familia con comodidad. En medio, nuevas berlinas personalizables, SUV de gran tamaño y un compacto global que evoluciona hacia una conducción cada vez más automatizada.

Exposición de Denza en el Salón de Pekín (3) / Denza

Aunque el protagonismo visual suele recaer en los deportivos, el movimiento más llamativo de la marca pasa por intentar eliminar una de las preocupaciones habituales del usuario eléctrico. La tecnología de carga rápida Flash Charging permite recuperar del 10 al 70% de batería en 5 minutos y alcanzar el 97% en 9 minutos, cifras que, sobre el papel, acercan el uso diario del coche eléctrico a la rutina de un vehículo convencional.

Esa tecnología se integra en los nuevos BYD Seal 08 y BYD Sealion 08, dos modelos que se posicionan como los buques insignia de la serie Ocean. El primero adopta formato berlina y apuesta por un interior muy cuidado, con asientos de gravedad cero y múltiples ajustes de confort, mientras el segundo se presenta como un SUV de gran tamaño con 5.115 mm de longitud y una configuración de seis plazas en tres filas.

Exposición de BYD en el Salón de Pekín / BYD

El enfoque práctico también recae en el Ocean-V, un vehículo que rompe con las categorías habituales y plantea un habitáculo capaz de transformarse según el momento. Puede funcionar como sala de cine, espacio de descanso o zona para acampar, lo que apunta a un cambio de mentalidad en el diseño interior, donde el coche deja de ser solo transporte para convertirse en un espacio de ocio.

Prestaciones extremas

Mientras una parte de la gama mira al uso cotidiano, otra busca posicionarse en la cúspide tecnológica. El ejemplo más radical es el Yangwang U9 Xtreme, que alcanzó una velocidad máxima de 496,22 km/h y marcó un tiempo de 6 minutos y 59 segundos en Nürburgring para un eléctrico de serie. Ahora se presenta en su versión de producción denominada The Dawn, con un enfoque muy exclusivo y una personalización casi total para cada cliente.

En un terreno algo menos extremo, pero igualmente orientado al rendimiento, el citado Denza Z representa la entrada de la marca en el segmento de los superdeportivos eléctricos. Su chasis incorpora el sistema de control electromagnético DiSus-M, diseñado para gestionar su elevada potencia y mantener estabilidad a alta velocidad. El lanzamiento mundial oficial está previsto para este verano, un calendario que sugiere que el modelo ya se encuentra en una fase avanzada de desarrollo.

Exposición de Denza en el Salón de Pekín / Denza

La personalización también gana peso en la gama de berlinas de la marca Fangchengbao. La nueva familia Formula S introduce tres variantes —Formula S, Formula S GT y Formula SL— todas con más de 5 metros de longitud y una distancia entre ejes de 3 metros. El planteamiento busca que un mismo coche pueda adaptarse a distintos usos, desde un enfoque deportivo hasta un perfil más práctico o elegante. Está previsto que estas versiones lleguen al mercado durante el tercer trimestre de este año, lo que indica que su lanzamiento comercial está relativamente cerca.

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En el terreno de los modelos globales, la tercera generación del BYD Yuan Plus / Atto 3 refuerza su papel como uno de los pilares de la marca. Incorpora el sistema de conducción autónoma God Eye B con LiDAR y ofrece autonomías de hasta 630 km en ciclo CLTC, además de una potencia máxima de 327 CV. En la práctica, eso se traduce en un SUV compacto que combina tecnología avanzada con una autonomía suficiente para cubrir desplazamientos largos sin recargas frecuentes.