Internacional
Llega un nuevo color a las matrículas: así son las placas rosas que ya circulan en Francia
Cada año se expidan más de 400.000 registros temporales, por eso con esta nueva medida se busca evitar fraudes relacionados con los registros especiales
Elena Castellano
En Francia, para la identificación rápida de los vehículos, han implantado un nuevo color en las matrículas. El rosa ha sido el elegido para este nuevo método, que será más fácil para que la policía pueda identificar los vehículos con registro temporal, esta norma se lleva a cabo desde el 1 de enero de 2026. La normativa afecta tanto a particulares como a profesionales.
Cada año se expidan más de 400.000 registros temporales, por eso con esta nueva medida se busca evitar fraudes relacionados con los registros especiales. La normativa recoge a los vehículos nuevos o usados a la espera de documentación, vehículos destinados a la exportación y vehículos nuevos vendidos completos o incompletos para trabajos de carrocería.
Si aún no se ha expedido el certificado definitivo, se puede prorrogar una vez de manera automática una vez pasados los dos meses de validez. Ya no es solo por el fraude, esta normativa hace un reconocimiento rápido por parte de la policía y lo hace más efectivo. Este color no pasa desapercibido y lleva la fecha clave a tener en cuenta.
Las nuevas placas provisionales se distinguen por su fondo rosa y caracteres negros, manteniendo el formato estándar de 520 x 110 mm. A diferencia de las anteriores, prescinden de la franja azul derecha para dar prioridad a la fecha de caducidad (mes/año). Este diseño busca que las fuerzas de seguridad identifiquen fácilmente la validez del registro a distancia, reforzando así la lucha contra el fraude.
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