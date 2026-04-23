Novedad
El Ligier Myli rebaja su precio de acceso a 10.490 euros
El microcoche eléctrico de Ligier actualiza su gama con un precio más competitivo, nuevas baterías y soluciones pensadas para facilitar la conducción y el uso cotidiano en ciudad
La clave de la actualización del Ligier Myli está en su precio, pero no es lo único que cambia. El modelo con el que la marca francesa inició su apuesta por la micromovilidad eléctrica en 2023, evoluciona con una gama revisada que busca atraer a más usuarios, especialmente a quienes buscan un vehículo urbano sencillo, práctico y fácil de conducir desde edades tempranas.
La nueva versión eléctrica arranca en 11.990 euros y puede quedarse en 10.490 euros aplicando las condiciones del Plan Auto+ del Gobierno de España, una cifra que sitúa a este microcoche eléctrico por debajo del precio de su propia versión diésel, que parte de 12.990 euros.
Además, el modelo también mejora su posicionamiento respecto a la generación anterior, ya que el precio de partida resulta 2.900 euros más bajo en condiciones comparables. En un segmento donde cada euro cuenta, ese ajuste puede marcar la diferencia. Las primeras unidades llegarán a los concesionarios españoles después del verano, una vez se abran los pedidos.
Otro de los pilares de esta actualización está en la oferta energética. El Ligier Myli introduce una batería de ión-litio de 6 kWh de producción europea, un detalle que responde a la tendencia de reforzar la fabricación local dentro del sector. Con esta, el vehículo ofrece una autonomía de hasta cerca de 80 kilómetros y se combina con un motor síncrono de 5,6 kW y un par motor de 10,4 Nm. Son cifras pensadas para trayectos urbanos cotidianos, desplazamientos cortos o uso escolar y laboral en entornos cercanos.
Para quienes necesiten un mayor margen de recorrido, la gama se completa con una segunda batería de 11,04 kWh que amplía la autonomía hasta 159 kilómetros en la homologación de cuadriciclo ligero y hasta 164 kilómetros en la versión de cuadriciclo pesado.
Dos acabados distintos
La estructura de la gama se articula en torno a dos niveles de equipamiento. El acabado LAB representa la puerta de entrada y pone el foco en la estética, la personalización y la conectividad básica, mientras que el MAX está orientado a quienes buscan un mayor nivel de confort y versatilidad.
Como explica Jaime Gálvez, director comercial de Ligier Group España: “con esta nueva generación, Myli conserva los atributos que le han convertido en un modelo exitoso, un diseño muy dinámico y fresco, su habitabilidad, el confort y la seguridad, pero va un paso más allá en su carácter accesible y en satisfacer las necesidades de los clientes, proponiendo dos acabados diferenciados: el LAB, donde la estética y la personalización están en el centro; y MAX, con un alto nivel de equipamiento para exprimir al máximo la comodidad y la modularidad”.
En el caso del Myli LAB, el equipamiento incorpora elementos prácticos para el uso diario, como un soporte para smartphone integrado en el salpicadero o un doble puerto USB, soluciones sencillas pero muy alineadas con el perfil de usuario joven o urbano que suele optar por este tipo de vehículos.
Uno de los aspectos más interesantes de la gama está en la funcionalidad interior. El sistema FLEX-IT, disponible en el acabado MAX, introduce un asiento del pasajero completamente abatible que permite aumentar de forma notable la capacidad de carga. La marca habla de un volumen útil de hasta 1,2 metros cúbicos y una longitud de carga de hasta 1,5 metros, cifras que sitúan al modelo en una posición destacada dentro del segmento de la micromovilidad. En la práctica, esto significa poder transportar objetos voluminosos, equipaje o compras sin necesidad de recurrir a otro vehículo. A ello se suman otros elementos que facilitan el uso cotidiano, como la dirección asistida o la función Easy Park, pensadas para simplificar las maniobras y mejorar la comodidad en entornos urbanos donde el espacio suele ser limitado. El equipamiento de serie incluye también elevalunas eléctricos, cierre centralizado, tapicería de cuero sintético, frenos de disco delanteros y traseros y faros LED.
La personalización se convierte en otro de los ejes de esta actualización. El fabricante introduce el servicio Ligier Studio, una plataforma que permite adaptar la estética del vehículo mediante vinilos adhesivos o diseños propios, con el objetivo de que cada unidad pueda diferenciarse visualmente.
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