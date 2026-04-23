Grupo Volkswagen pisa el acelerador en China

El Grupo Volkswagen ha anunciado en el Salón de Pekín que prepara más de 20 vehículos electrificados en 2026 dentro de lo que define como su mayor ofensiva de producto en China hasta la fecha. Ese despliegue no se queda en el corto plazo y forma parte de un plan más amplio que prevé alcanzar 50 modelos electrificados en 2030, con una parte significativa de ellos completamente eléctricos.

Muestra del Grupo Volkswagen en el Salón de Pekin 2026 / Volkswagen

La estrategia responde a un objetivo claro que la propia compañía reconoce abiertamente. Oliver Blume, consejero delegado del grupo, lo resume así: «China es un motor clave de nuestra transformación y una fuerza vital que impulsa nuestras ambiciones globales. Los productos y tecnologías que presentamos en Auto China 2026 son una prueba contundente de la solidez de nuestra estrategia integral de localización. Se trata de un hito crucial en nuestro objetivo de recuperar el liderazgo en China y en nuestro camino para convertirnos en el «impulsor tecnológico mundial del sector automovilístico».

La estrategia es clara: desarrollar coches pensados específicamente para ese mercado. Consiste en diseñar desde cero sistemas digitales, servicios de conectividad y soluciones de asistencia a la conducción adaptadas a los hábitos locales, algo que en la práctica se traduce en ciclos de desarrollo más rápidos y en una oferta más ajustada a la demanda real.

Volkswagen ID. Aura T6 / Volkswagen

La ofensiva se materializa en cuatro modelos que sirven como carta de presentación de esa nueva fase. Entre ellos destaca el Volkswagen ID. Aura T6, que inaugura una nueva familia de SUV eléctricos y se apoya en la arquitectura electrónica local China Electronic Architecture (CEA), una base técnica que permite integrar funciones de conducción asistida avanzada y actualizaciones remotas continuas.

También se ha mostrado el Volkswagen ID. Unyx 09, una berlina eléctrica cercana a producción que incorpora computación de alto rendimiento y un asistente basado en inteligencia artificial. La idea es que el vehículo pueda gestionar funciones complejas mediante interacción conversacional, un salto que busca simplificar el uso diario y reducir la fricción tecnológica.

En el extremo de acceso aparece el concept Jetta X, con el que la marca pretende trasladar su experiencia en coches asequibles al universo eléctrico. La estrategia pasa por lanzar cuatro modelos de nueva energía antes de 2028, empezando por uno que llegará al mercado este mismo año.

Volkswagen ID. Unyx 09 / Volkswagen

El cuarto protagonista es el Audi E7X, un SUV eléctrico desarrollado exclusivamente para China y disponible con 300 kW y 500 kW de potencia. Este modelo introduce capacidades de conducción altamente automatizada de nivel 3, lo que supone un paso relevante en la evolución tecnológica de la marca en ese mercado.

Inteligencia artificial como nuevo eje

Más allá de los modelos, la otra gran apuesta es la inteligencia artificial como elemento estructural del vehículo. Volkswagen ha presentado la hoja de ruta denominada “Agentic AI for all”, que prevé incorporar agentes de IA a bordo en los vehículos basados en la arquitectura CEA. No se limita a añadir un asistente de voz más sofisticados, sino que el sistema está diseñado para comprender la intención del usuario, ejecutar acciones que implican varios sistemas del coche y tomar decisiones contextuales sin depender de servidores externos. Además, el procesamiento se realiza dentro del propio vehículo, lo que busca garantizar la protección de los datos personales.

Volkswagem Jetta X / Volkswagen

La evolución continuará en 2027 con la llegada de la plataforma CEA 2.0, que integrará en una única base informática tanto la conducción inteligente como el funcionamiento del habitáculo. Sobre el papel, esa integración permitirá optimizar el rendimiento del coche y simplificar su arquitectura electrónica, algo que en el día a día debería traducirse en una experiencia más fluida para el conductor.

Cambio de rumbo

La ofensiva presentada en Pekín no es un movimiento aislado, sino parte de una revisión interna sobre la forma de desarrollar los coches. La propia marca admite que en los últimos años se había centrado en listas de funciones tecnológicas y que ahora pretende volver a un enfoque más cercano al usuario. Eso incluye decisiones concretas, como la reintroducción de botones físicos, controles más intuitivos y denominaciones de modelos fáciles de reconocer.

También se percibe un ajuste técnico en los futuros vehículos eléctricos de acceso, donde la marca prepara configuraciones de tracción delantera orientadas a reducir costes y simplificar la producción.

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La incógnita ahora está en comprobar hasta qué punto este giro estratégico logrará recuperar cuota de mercado y mejorar la percepción de la marca en un entorno donde los fabricantes locales avanzan con rapidez.