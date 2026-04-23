El Desierto de los Niños 2026: Hyundai celebra 20 años de aventura solidaria en Marruecos

La edición 2026 de El Desierto de los Niños ha sido especialmente significativa al alcanzar su vigésimo aniversario. En esta ocasión, la caravana ha reunido a 42 vehículos y 146 participantes en una expedición solidaria en la que Hyundai lleva implicada desde el inicio.

El viaje comenzó cruzando el Estrecho desde Tarifa hasta Tánger sin incidencias, aunque las condiciones meteorológicas marcaron el desarrollo de la ruta. Las intensas lluvias obligaron a modificar recorridos e incluso improvisar trayectos ante caminos que habían desaparecido.

Terreno exigente y tecnología a prueba

Las dificultades del terreno pusieron a prueba a los vehículos de la caravana. Modelos como Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Hyundai Kona y el eléctrico Hyundai Ioniq 9 demostraron su capacidad para superar zonas complicadas con barro, arena y piedras.

Especial protagonismo tuvo la versión XRT del Santa Fe, preparada con mayor altura libre al suelo y protecciones adicionales. Su rendimiento en el desierto marroquí destacó por su solvencia en condiciones extremas.

Coche de Hyundai pasando por barro / Hyundai

Electrificación también en el desierto

La apuesta por la movilidad eléctrica también estuvo presente. Gracias a la instalación de puntos de carga en hoteles de la cadena Xaluca, el Ioniq 9 pudo recargar cada jornada sin problemas, demostrando la viabilidad del vehículo eléctrico incluso en este tipo de expediciones.

Neumáticos y rendimiento clave

Otro elemento fundamental fue el papel de los neumáticos Hankook, que equipaban todos los vehículos. Su comportamiento fue sobresaliente en todo tipo de superficies, aportando tracción y resistencia durante todo el recorrido.

Una misión solidaria consolidada

Más allá de la aventura, el objetivo principal sigue siendo la ayuda humanitaria. En localidades como Boumalne Dades, Hyundai colaboró con asociaciones de personas con discapacidad, proporcionando material de rehabilitación y equipamiento básico.

Coche de Hyundai por el desierto de Marruecos / Hyundai

En Ramlia, los participantes comprobaron el avance de nuevas instalaciones deportivas, mientras que en Erfoud se entregaron suministros a distintas asociaciones locales, en una jornada marcada por la convivencia y actividades con los niños.

La labor de la Fundación Alain Afflelou

Uno de los pilares del viaje es el trabajo de las voluntarias de la fundación, que realizaron cerca de 800 revisiones visuales en varias localidades. Su labor no se limita al diagnóstico, ya que posteriormente se fabricarán y entregarán las gafas necesarias a la población.

Este trabajo tiene un impacto directo en la calidad de vida de muchas personas en zonas remotas, reforzando el carácter social del proyecto.

Coche de Hyundai pasando un riachuelo con piedras / Hyundai

Mirando al futuro

Tras cerrar esta edición, la organización ya trabaja en las próximas. Las rutas de 2027 y 2028 están en fase de planificación junto a la cadena hotelera, mientras que la Asociación Desierto Niños continúa durante todo el año coordinando ayudas y detectando nuevas necesidades.

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Después de 20 ediciones, el proyecto no solo mantiene su esencia, sino que sigue creciendo. Una combinación de aventura, tecnología y solidaridad que demuestra que, como defiende la organización, juntos es más fácil llegar más lejos.