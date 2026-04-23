El BMW Serie 7 se actualiza con IA, nuevas pantallas y más eficiencia

BMW ha renovado su buque insignia y lo ha hecho pensando en mejorar la experiencia a bordo, que afecta tanto a la estancia en el vehículo como, por supuesto, a la conducción. El renovado Serie 7, que se presenta estos días en el Salón del Automóvil de Pekín, redefine cómo se interactúa con el coche y cómo se gestiona la conducción con soluciones propias de la Neue Klasse.

Nuevo BMW Serie 7 2026 / DANIEL KRAUS

El eje de esta actualización es el nuevo BMW Panoramic iDrive, un sistema que integra pantallas, controles físicos y software en un ecosistema central pensado para que la información esté siempre a la vista y se gestione de manera intuitiva. Lo más llamativo es visible es la proyección de datos a lo largo del parabrisas mediante BMW Panoramic Vision, lo que visualizar las indicaciones y el estado del vehículo sin apartar la vista de la carretera, algo que en trayectos largos o en tráfico urbano se agradece porque reduce distracciones, elevando así la seguridad.

A esta arquitectura se suma el nuevo BMW Operating System X, que permite actualizaciones y personalización avanzada, así como interacción por voz con tecnología de inteligencia artificial. El asistente digital amplía sus capacidades para mantener conversaciones más naturales y acceder a servicios externos.

Nuevo BMW Serie 7 2026 / DANIEL KRAUS

Otra novedad relevante es que el Serie 7 incorpora por primera vez una pantalla para el acompañante de serie, diseñada específicamente para entretenimiento durante el viaje. Puede reproducir vídeo, juegos o videollamadas y dispone de un sistema que atenúa la visibilidad si detecta distracción del conductor.

La actualización también introduce cambios en los sistemas de ayuda al conductor, que ahora funcionan bajo la arquitectura BMW Symbiotic Drive, diseñada para que el vehículo coopere con el conductor sin sustituirlo. El resultado es una conducción parcialmente automatizada más fluida, en la que el usuario puede intervenir en cualquier momento sin desconectar el sistema. Entre las funciones nuevas destaca la conducción sin manos en autopista hasta 130 km/h, siempre que se cumplan las condiciones de tráfico y el conductor permanezca atento. En ciudad, el asistente puede gestionar maniobras habituales como giros, rotondas o arranques en semáforos, lo que busca reducir la carga de trabajo en entornos urbanos densos.

Nuevo BMW Serie 7 2026 / DANIEL KRAUS

El sistema de aparcamiento también evoluciona con el Parking Assistant, capaz de detectar plazas y planificar maniobras con apoyo de inteligencia artificial. En el uso cotidiano, esto se traduce en menos correcciones y movimientos innecesarios al estacionar en espacios ajustados. A nivel dinámico, el modelo mantiene una base técnica orientada al confort y la estabilidad, con amortiguadores controlados electrónicamente, y en determinadas versiones se ofrece la Active Roll Stabilisation, que ayuda a limitar los movimientos de la carrocería, así como la Integral Active Steering, disponible según versión para mejorar la maniobrabilidad y la estabilidad a alta velocidad.

Más autonomía eléctrica

Junto a la digitalización, se ha optimizado la eficiencia y la electrificación. El nuevo BMW i7 adopta baterías con celdas de sexta generación que elevan la capacidad útil hasta 112,5 kWh, lo que permite alcanzar más de 720 kilómetros de autonomía WLTP en determinadas circunstancias. Además, la potencia de carga rápida se mantiene en 250 kW, para pasar del 10 al 80 % en 28 minutos.

Nuevo BMW Serie 7 2026 / DANIEL KRAUS

La gama eléctrica se articula en tres versiones: el BMW i7 50 xDrive desarrolla 455 CV y ofrece una autonomía de 591 a 728 km WLTP; el BMW i7 60 xDrive alcanza 544 CV y homologa 581 a 727 km WLTP; y el BMW i7 M70 xDrive, como tope de gama, llega a 680 CV con una autonomía de 566 a 686 km WLTP y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos.

Pero la electrificación no se limita a los modelos 100 % eléctricos. La gama incluye los híbridos enchufables BMW 750e xDrive y BMW M760e xDrive, con potencias de 489 CV y 612 CV respectivamente, y autonomías eléctricas que se sitúan entre 70 y 82 kilómetros WLTP en el primero y entre 69 y 80 kilómetros WLTP en el segundo.

Nuevo BMW Serie 7 2026 / DANIEL KRAUS

Y finalmente, para quienes siguen priorizando el motor térmico, el catálogo incorpora el BMW 740d xDrive, un diésel de seis cilindros con tecnología híbrida suave de 48 voltios y 313 CV, cuyo lanzamiento está previsto para noviembre de 2026.

Diseño y confort, evolución más que revolución

Aunque el diseño exterior cambia, lo hace con un enfoque continuista. El nuevo lenguaje visual apuesta por una estética monolítica y por elementos distintivos como la parrilla iluminada Iconic Glow o los faros de cristal. Se trata de una berlina de grandes dimensiones, con una longitud de 5.395 mm y una batalla de 3.215 mm, cifras que explican el espacio disponible en el habitáculo y su enfoque claramente orientado al confort en viajes largos.

Nuevo BMW Serie 7 2026 / DANIEL KRAUS

En el interior, el objetivo principal ha sido reforzar la sensación de exclusividad y personalización. El sistema de sonido Bowers & Wilkins puede incorporar hasta 36 altavoces con audio 4D, y el habitáculo ofrece alrededor de 700 combinaciones de configuración, lo que permite adaptar el ambiente a las preferencias del usuario. También se introducen mejoras prácticas, como puertas automáticas con sensores de radar más precisos y un sistema de iluminación ambiental renovado.

Noticias relacionadas

Este modelo iniciará su producción a partir de julio de 2026, momento en el que comenzará su despliegue comercial en los distintos mercados.