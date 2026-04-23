Barcelona empieza a multar a motos mal aparcadas en aceras: sanciones de hasta 500 euros

El Ayuntamiento de Barcelona ha comenzado a sancionar a las motocicletas que incumplen la normativa de estacionamiento en aceras. La medida entra en vigor tras días de campaña informativa y responde al aumento de quejas vecinales por la ocupación del espacio peatonal.

En esta primera fase, el dispositivo se centra en barrios como Sants, Hostafrancs y la Bordeta, donde la presión sobre las aceras ha generado más conflictos. La vigilancia se mantendrá de forma intensiva durante varias semanas antes de extenderse a otras zonas.

Hasta 500 euros de multa por moto mal aparcada

El nuevo régimen sancionador establece multas que van desde los 50 hasta los 500 euros según la gravedad de la infracción.

Las sanciones más leves, de 50 euros, se aplican cuando se estaciona en aceras estrechas o se bloquean elementos como contenedores. Suben a 100 euros si la moto obstaculiza pasos de peatones, carriles bici o se ancla a mobiliario urbano.

Motos aparcadas en la calle / Archivo

En el caso de repartidores que utilicen carriles bici para carga y descarga, la multa alcanza los 200 euros. La cuantía más alta, de 500 euros, se reserva para situaciones especialmente sensibles, como accesos a hospitales o centros educativos.

Puntos de vigilancia preferente

La Guardia Urbana de Barcelona ha intensificado los controles en zonas concretas. Entre ellas destacan la calle de Olzinelles, la plaza de Huesca y el entorno del mercado de Sants.

También habrá presencia policial en vías como Consell de Cent, Rector Triadó o Melcior de Palau. Una vez finalizada esta fase, el operativo se trasladará a otros barrios como la Marina o el Poble-sec.

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El consistorio ha acompañado esta medida con la creación de más de 2.500 nuevas plazas de aparcamiento para motos en la calzada. Con ello, busca facilitar alternativas legales y mejorar la convivencia, priorizando la seguridad de los peatones en zonas con gran afluencia.