La movilidad urbana sigue evolucionando y Yamaha vuelve a mover ficha con una actualización profunda de su Tricity 300, un modelo que ha sabido consolidarse como una de las referencias entre los escúteres de tres ruedas. En esta nueva iteración para 2026, la firma japonesa no se limita a un lavado de cara: introduce avances técnicos de calado y refuerza su propuesta como alternativa real al coche en el día a día.

Yamaha Tricity 300 2026: equilibrio inteligente / Yamaha

Desde el primer vistazo, el rediseño salta a la vista. El frontal adopta líneas más afiladas y estilizadas que acentúan su carácter dinámico sin perder ese aire funcional que define al modelo. La nueva firma lumínica LED, con tres luces diurnas apiladas verticalmente, no solo mejora la visibilidad sino que también construye una identidad visual propia, moderna y tecnológica. Detrás, el piloto horizontal de tres secciones refuerza ese guiño al esquema de tres ruedas.

Pero si hay un elemento que marca un antes y un después es la incorporación del primer sistema de airbag de producción en Yamaha. Concebido para activarse en colisiones frontales, este dispositivo añade una capa extra de seguridad activa y pasiva en un segmento donde la confianza lo es todo. Su funcionamiento, gestionado por sensores G, está pensado para intervenir solo cuando realmente es necesario, evitando activaciones innecesarias en caídas o impactos laterales.

El frontal adopta líneas más afiladas y estilizadas que acentúan su carácter dinámico sin perder ese aire funcional / Yamaha

La base de su comportamiento dinámico sigue siendo la tecnología Leaning Multi-Wheel (LMW), una solución que ya demostró su eficacia en modelos como la NIKEN. Gracias a su sistema de paralelogramo, ambas ruedas delanteras trabajan de forma coordinada para ofrecer una trazada fluida y una sensación de aplomo difícil de igualar. En ciudad, pero especialmente al afrontar curvas o superficies deslizantes, esa doble rueda delantera marca la diferencia.

A ello se suma un paquete electrónico más completo. El nuevo ABS en curvas, apoyado por una IMU, eleva el nivel de seguridad en frenadas en apoyo, mientras que el sistema UBS equilibra automáticamente la frenada entre ambos trenes. El control de tracción completa un conjunto pensado para conducir con suavidad y seguridad en cualquier circunstancia, desde asfalto seco hasta firmes más comprometidos.

Gracias a su sistema de paralelogramo, ambas ruedas delanteras trabajan de forma coordinada / Yamaha

El puesto de conducción también evoluciona hacia un enfoque más premium. La ergonomía recuerda a la de un SUV, con una posición de conducción natural, mandos intuitivos y un asiento de doble nivel cuidado en acabados. Todo está pensado para facilitar la transición tanto a usuarios de escúter como a conductores de coche con carnet B que buscan una alternativa más ágil para sus desplazamientos diarios.

La instrumentación da un salto adelante con una pantalla TFT de 4,2 pulgadas acompañada por un display LCD. La conectividad con smartphone, a través de la app MyRide, permite gestionar llamadas, mensajes o música, mientras que la integración con Garmin StreetCross añade navegación con información de tráfico en tiempo real.

La instrumentación da un salto adelante con una pantalla TFT de 4,2 pulgadas acompañada por un display LCD / Yamaha

En el apartado mecánico, el motor monocilíndrico de 292 cc con tecnología Blue Core cumple con la normativa EURO5+ y mantiene un equilibrio notable entre prestaciones y eficiencia. La respuesta es suave pero suficiente para el entorno urbano y periurbano, con el añadido de una autonomía generosa gracias a su depósito de 13 litros. La reducción de peso en el nuevo sistema de escape también contribuye a mejorar la eficiencia global.

En el uso cotidiano, la Tricity 300 sigue destacando por soluciones prácticas como el sistema de asistencia en las detenciones, que permite mantener el escúter erguido sin esfuerzo, o el amplio espacio bajo el asiento con capacidad para dos cascos integrales. Detalles como la Smart Key, el puerto USB-C o el freno de estacionamiento refuerzan su vocación funcional.

Las ruedas de 14 pulgadas, entre las mayores de su categoría, aportan estabilidad y absorción sobre firmes irregulares, mientras que el conjunto de la parte ciclo transmite esa sensación de control que buscan quienes se plantean dar el salto a las tres ruedas.

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El amplio espacio bajo el asiento tiene capacidad para dos cascos integrales. / Yamaha

Disponible en colores Milky White, Zen Green y Power Grey a partir del segundo trimestre de 2026, la nueva Yamaha Tricity 300 se ofrece con un precio que parte de los 9.499 euros. Una evolución lógica y bien ejecutada que no pierde de vista su objetivo: hacer más fácil, segura y eficiente la manera de moverse por la ciudad.