Con Volkswagen V2G te pagarán por la energía que no consumas en tu coche eléctrico

El próximo movimiento de Volkswagen en el terreno de la electrificación no se centra en un nuevo coche ni en una batería más grande y capaz, sino en algo que puede cambiar la forma en que entendemos el uso diario del coche eléctrico. La compañía, junto a su filial energética Elli, prepara el lanzamiento de una solución de Vehicle-to-Grid (V2G) que permitirá a los usuarios integrar su vehículo en la red eléctrica y ganar dinero por ello.

A partir del cuarto trimestre de 2026, los clientes particulares en Alemania podrán no solo cargar su vehículo en casa, sino también devolver energía a la red cuando lo tienen aparcado. De ese modo, el coche deja de ser únicamente un medio de transporte y pasa a convertirse en una herramienta dentro del sistema energético. Una de las grandes ventajas de esta tecnología es su impacto directo en el bolsillo del usuario. La propuesta de carga bidireccional permitirá gestionar el consumo energético de forma más flexible y, en determinadas condiciones, generar ingresos adicionales de entre 700 y 900 euros anuales en el mejor de los casos. Es la forma de compensar al usuario por poner a disposición de los demás la capacidad de su batería cuando la red lo necesita.

Todo un ecosistema más allá del coche

La solución que prepara Volkswagen no se limita al vehículo. De hecho, el planteamiento se basa en ofrecer un sistema cerrado y totalmente conectado que incluya todos los elementos necesarios para el funcionamiento del Vehicle-to-Grid. Ese paquete integrará la tarifa eléctrica, un cargador bidireccional en corriente continua, un contador inteligente, una aplicación digital y la propia instalación en el hogar. Todo bajo una misma gestión energética, con la filial Elli como pieza central del sistema. La estrategia, por tanto, no busca soluciones aisladas, sino un modelo energético completo en el que el vehículo actúe como una unidad de almacenamiento flexible.

El desarrollo de esta tecnología se apoya en la plataforma eléctrica modular MEB, que ya cuenta con alrededor de un millón de vehículos en Europa preparados para la carga bidireccional. Con la llegada del software ID. Software 6, esta funcionalidad se ampliará a nuevas capacidades de batería y a un mayor número de clientes. Otro aspecto relevante es la durabilidad. Volkswagen asegura que, gracias a sistemas de protección específicos y a la robustez de las baterías de alta tensión, el uso de la tecnología V2G no tiene un impacto significativo en la vida útil de la batería.

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Para que todo este sistema funcione a gran escala, hay un elemento clave que muchas veces pasa desapercibido: el contador inteligente o smart meter. Sin esa infraestructura, la gestión energética doméstica y la participación en el mercado eléctrico serían inviables. Según el plan de despliegue previsto, los clientes recibirán este dispositivo en un plazo estimado de entre ocho y diez semanas. Una vez instalado y configurado, podrán empezar a utilizar la tarifa asociada al sistema Vehicle-to-Grid y participar activamente en el intercambio energético.