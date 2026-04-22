El smart Concept #2 recupera la esencia del fortwo en formato eléctrico

La marca smart ha decidido volver a mirar a sus orígenes, aunque con una perspectiva claramente adaptada a los tiempos actuales. En el Salón Internacional del Automóvil de Pekín ha presentado el smart Concept #2, un prototipo que no solo adelanta la llegada del próximo smart #2, sino que también simboliza un nuevo capítulo dentro de la estrategia global de la compañía. La idea es elevar el papel del coche urbano y transformarlo en algo más que un simple medio de transporte.

Smart concept #2 / smart

El smart Concept #2 ha sido concebido por el equipo de diseño de Mercedes-Benz siguiendo la filosofía estética de la marca. Su silueta compacta y limpia se convierte en el punto de partida para un diseño con personalidad propia en el que destaca especialmente la combinación de colores en blanco mate y oro cálido, junto con detalles en cuero y elementos ocultos que aparecen bajo superficies translúcidas.

El prototipo mantiene una configuración característica con las ruedas situadas en los extremos de la carrocería, una solución que permite optimizar el espacio interior pese a su tamaño contenido. La longitud total se queda en 2.792 milímetros, una cifra que confirma su vocación claramente urbana. A ello se suma un radio de giro de 6,95 metros, un dato que refuerza su capacidad para moverse con soltura en calles estrechas, maniobrar con facilidad y adaptarse a entornos donde el espacio es limitado.

Smart concept #2 / smart

El futuro smart #2 eléctrico será el primero de la marca en utilizar la nueva arquitectura ECA (Electric Compact Architecture), una plataforma desarrollada específicamente para vehículos compactos eléctricos. Sobre esta base, smart anticipa una autonomía cercana a los 300 kilómetros y un sistema de carga rápida en corriente continua capaz de pasar del 10 al 80 por ciento de la batería en menos de 20 minutos. Son cifras que apuntan a un uso cotidiano sin complicaciones, especialmente en entornos urbanos donde la rapidez de recarga se vuelve determinante. El prototipo también incorpora funciones de transferencia de energía vehículo a carga, conocidas como V2L.

La llegada del nuevo smart #2 no es un lanzamiento aislado, sino una pieza importante dentro de la evolución de la compañía. La marca está ampliando su presencia internacional y llevando sus vehículos eléctricos a 40 mercados en todo el mundo, apoyándose en una cartera de productos cada vez más amplia y en una red de socios consolidada.

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El estreno mundial del modelo de producción está previsto para octubre de 2026 en el Salón del Automóvil de París. Será entonces cuando se conozca la versión definitiva de un coche que, al menos sobre el papel, aspira a recuperar el espíritu del fortwo y adaptarlo a una nueva etapa marcada por la electrificación y la movilidad urbana.