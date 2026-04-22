Pekin Auto Show
El salón del automóvil de Pekín calienta motores con una edición cargada de tecnología, electrificación e inteligencia artificial
Las marcas europeas van a enseñar músculo en esta edición del salón del autómovil de Pekín y, en concreto, sus nuevos modelos desarrollados por y para el mercado chino.
El salón del automóvil de Pekín, que se celebra cada dos años alternándose con Shanghái, es sin duda uno de los eventos del sector más relevantes del año. Este 2026, además, se espera que el Pekin Auto Show sea un verdadero despliegue no solo de marcas y chinas y tecnología, sino también de las novedades que las marcas europeas han preparado ex profeso para el mercado chino.
Así, la presencia de grandes fabricantes como Volkswagen, Audi o Mercedes-Benz va a ser clave en un salón que se presenta bajo el título ‘El futuro de la inteligencia’. No en vano el mercado del automóvil chino se caracteriza por la electrificación, la tecnología y la implementación de la IA tanto en el desarrollo de los coches como en una prestación más de los mismos.
No faltarán tampoco marcas generalistas europeas, como Citroën, y propias chinas, como Leapmotor (Stellantis) o todo el abanico de fabricantes del grupo Chery, además de Changan, SAIC y una larga lista. En total, van a ser 1.451 vehículos los que se puedan ver en más de 380.000 metros cuadrados de exposición.
Todas las marcas que acuden al Pekin Auto Show
Como no podía ser de otra manera, los coches eléctricos van a ser protagonistas en este salón. Va a haber una fuerte presencia de las marcas locales emergentes enfocadas en la tecnología y las nuevas movilidades, como HIMA, NIO, XPeng, Li Auto, Xiaomi EV, AITO, Zeekr, IM Motors, Leapmotor.
Las marcas chinas que ya lideran el sector y tienen fuerte presencia internacional, entre ellas FAW Hongqi, Dongfeng Motor, Changan Automobile Group, BAIC Group, SAIC Motor, GAC Group, Geely Auto, Lynk & Co, Great Wall Motor, BYD, Denza, Yangwang, Chery, Exeed (en España, Exlantix) Jetour y JAC Group; también van a enseñar sus últimas novedades.
No faltarán tampoco las principales marcas internacionales como BMW, MINI, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG, G-Class, Audi y AUDI, Volkswagen, Jetta, smart, Ford, SAIC General Motors, Lincoln, Volvo, Toyota, Lexus, Honda, Nissan, Changan-Mazda, Hyundai, Beijing Hyundai, Peugeot y Citroën, quienes presentarán sus últimas novedades, algunas de ellas pensadas específicamente para el mercado chino e incluso desarrolladas localmente.
Por último, marcas de lujo como Porsche, Lotus y Mansory, junto a otras firmas especializadas en vehículos premium y programas de personalización de lujo, estarán presentes en el Auto Show de Pekín, ya que no hay que olvidar que en el mercado chino también tiene una gran presencia.
El evento abre sus puertas a la prensa especializada este mismo 24 de abril y se abrirá al público en general el 28 de abril hasta el 3 de mayo. Durante estos días se celebraran más de 200 conferencias y diferentes ponencias en las que se tratarán temas que afectan a toda la cadena de valor del automóvil y su contexto internacional.
- Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el corte por un arrollamiento en Alcalá de Henares
- El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
- Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro
- Un método innovador halla marcadores genéticos en la depresión, la esquizofrenia y el TDAH
- Barcelona busca el fin de los grandes atascos en hora punta: reformulará sus cinco accesos con clones digitales
- Encuesta CIS: El PSOE se dispara a máximos de la legislatura, el PP se estanca y Vox pierde fuelle