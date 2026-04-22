El salón del automóvil de Pekín calienta motores con una edición cargada de tecnología, electrificación e inteligencia artificial

El salón del automóvil de Pekín, que se celebra cada dos años alternándose con Shanghái, es sin duda uno de los eventos del sector más relevantes del año. Este 2026, además, se espera que el Pekin Auto Show sea un verdadero despliegue no solo de marcas y chinas y tecnología, sino también de las novedades que las marcas europeas han preparado ex profeso para el mercado chino.

Así, la presencia de grandes fabricantes como Volkswagen, Audi o Mercedes-Benz va a ser clave en un salón que se presenta bajo el título ‘El futuro de la inteligencia’. No en vano el mercado del automóvil chino se caracteriza por la electrificación, la tecnología y la implementación de la IA tanto en el desarrollo de los coches como en una prestación más de los mismos.

Pekin Auto Show. / .

No faltarán tampoco marcas generalistas europeas, como Citroën, y propias chinas, como Leapmotor (Stellantis) o todo el abanico de fabricantes del grupo Chery, además de Changan, SAIC y una larga lista. En total, van a ser 1.451 vehículos los que se puedan ver en más de 380.000 metros cuadrados de exposición.

Todas las marcas que acuden al Pekin Auto Show

Como no podía ser de otra manera, los coches eléctricos van a ser protagonistas en este salón. Va a haber una fuerte presencia de las marcas locales emergentes enfocadas en la tecnología y las nuevas movilidades, como HIMA, NIO, XPeng, Li Auto, Xiaomi EV, AITO, Zeekr, IM Motors, Leapmotor.

Edición pasada del Pekin Auto Show. / .

Las marcas chinas que ya lideran el sector y tienen fuerte presencia internacional, entre ellas FAW Hongqi, Dongfeng Motor, Changan Automobile Group, BAIC Group, SAIC Motor, GAC Group, Geely Auto, Lynk & Co, Great Wall Motor, BYD, Denza, Yangwang, Chery, Exeed (en España, Exlantix) Jetour y JAC Group; también van a enseñar sus últimas novedades.

No faltarán tampoco las principales marcas internacionales como BMW, MINI, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG, G-Class, Audi y AUDI, Volkswagen, Jetta, smart, Ford, SAIC General Motors, Lincoln, Volvo, Toyota, Lexus, Honda, Nissan, Changan-Mazda, Hyundai, Beijing Hyundai, Peugeot y Citroën, quienes presentarán sus últimas novedades, algunas de ellas pensadas específicamente para el mercado chino e incluso desarrolladas localmente.

Volkswagen ID.UNYX 08. / Volkswagen

Por último, marcas de lujo como Porsche, Lotus y Mansory, junto a otras firmas especializadas en vehículos premium y programas de personalización de lujo, estarán presentes en el Auto Show de Pekín, ya que no hay que olvidar que en el mercado chino también tiene una gran presencia.

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El evento abre sus puertas a la prensa especializada este mismo 24 de abril y se abrirá al público en general el 28 de abril hasta el 3 de mayo. Durante estos días se celebraran más de 200 conferencias y diferentes ponencias en las que se tratarán temas que afectan a toda la cadena de valor del automóvil y su contexto internacional.