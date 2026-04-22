El Hyundai Ioniq 3 rompe con lo establecido

Coincidiendo con la semana de la moda de Milán, Hyundai mostró en primicia mundial el Hyundai Ioniq 3, un modelo que marca un paso importante dentro de su estrategia eléctrica y que, al verlo en directo, transmite una sensación distinta a la que estamos acostumbrados en los coches urbanos. No busca parecer un SUV, sino algo más cercano a un compacto de líneas deportivas, con una silueta que busca a emocionar desde el primer vistazo.

Presentación del nuevo Hyundai Ioniq 3 en Milán / Hyundai

Durante el encuentro, tanto José Muñoz, CEO de Hyundai Motor Company, como Eduardo Ramírez, director del Centro de Diseño de Hyundai en Europa, insistieron en la relevancia de este modelo para el desarrollo de la gama eléctrica de la firma coreana. Con Ramírez la conversación giró en torno al diseño y a la forma en que este coche pretende combinar carácter visual con uso cotidiano, una idea que se percibe claramente cuando uno ve de cerca vehículo.

Presentación del nuevo Hyundai Ioniq 3 en Milán / Hyundai

Esa primera impresión tiene mucho que ver con el nuevo lenguaje de diseño Art of Steel, que busca manipular el acero para lograr superficies limpias y volúmenes definidos, acompañados por una iluminación pixelada que se ha convertido en una firma reconocible dentro de la familia Ioniq. Según la propia marca, este enfoque pretende equilibrar estética y funcionalidad, algo que en un coche urbano resulta clave para atraer a un público amplio.

Deportivo por fuera y funcional por dentro

Aunque su tamaño exterior se mantiene contenido, con 4,155 metros de longitud, una batalla de 2.680 mm permite ofrecer un habitáculo sorprendentemente amplio para su categoría, algo que se agradece especialmente en las plazas traseras.

Vista lateral del Hyundai Ioniq 3 / Hyundai

La funcionalidad también se deja ver en el maletero, que alcanza los 441 litros de capacidad, un volumen que facilita el uso diario y que incluye un compartimento adicional bajo el piso, pensado para guardar objetos que normalmente acabarían rodando por el fondo del maletero.

Maletero del Hyundai Ioniq 3 / Hyundai

Otro aspecto que ayuda a esa sensación de amplitud es el suelo plano, una solución habitual en los eléctricos modernos que elimina el túnel central y facilita moverse dentro del habitáculo. Esto se traduce en mayor comodidad para cinco ocupantes y en una distribución del espacio más flexible, algo especialmente valorado en familias o en conductores que usan el coche a diario. También amplía la sensación de amplitud la distribución del minimalista cuadro de instrumentos de fino formato rectangular y las minimalistas superficies del salpicadero.

Autonomía para el día a día y viajes ocasionales

En el apartado técnico, el Ioniq 3 se apoya en la plataforma eléctrica E-GMP con arquitectura de 400 voltios. La gama contempla dos opciones de batería, con cifras que buscan adaptarse a diferentes necesidades. La versión de acceso ofrece una autonomía prevista de más de 344 km WLTP, mientras que la variante de mayor capacidad alcanza más de 496 km WLTP, una cifra que, sobre el papel, permite afrontar desplazamientos interurbanos sin depender constantemente de la recarga.

Interior del Hyundai Ioniq 3 / Hyundai

Su carga rápida permite pasar del 10 al 80 por ciento en aproximadamente 29 minutos. Esta velocidad de recarga es uno de los factores que más influye en la experiencia de uso, porque reduce el tiempo de espera en viajes largos y hace que el coche resulte más fácil de integrar en la rutina diaria.

En cuanto a prestaciones, la potencia alcanza 147 CV (107,8 kW) y el par máximo se sitúa en 250 Nm, con una velocidad máxima de 170 km/h. No son cifras pensadas para la deportividad pura, pero sí para ofrecer una conducción suficiente y equilibrada en entornos urbanos y periurbanos. No hubo conformación ni desmentido ante una versión N mucho más potente, que le iría como anillo al dedo a este modelo de aspecto coupé.

Tecnología para el uso diario

Uno de los estrenos más relevantes en este modelo es el sistema de infoentretenimiento Pleos Connect, basado en Android Automotive OS, que debuta en un vehículo europeo de la marca. A esta base se suman funciones como la llave digital mediante smartphone, el sistema Plug & Charge para simplificar la recarga o la posibilidad de utilizar la batería para alimentar dispositivos externos mediante la tecnología V2L.

Plazas traseras del Hyundai Ioniq 3 / Hyundai

En materia de seguridad, el modelo incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción como el asistente de conducción en autopista, el aparcamiento remoto o el monitor de ángulo muerto, junto a siete airbags de serie. La intención es clara: reducir la carga de trabajo del conductor y aumentar la confianza al volante en situaciones cotidianas.

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Aunque el Hyundai Ioniq 3 ya se ha presentado oficialmente y su lanzamiento está previsto a lo largo de 2026, todavía quedan aspectos importantes por concretar para el mercado. No se ha facilitado ningún avance sobre su precio, niveles de equipamiento definitivos ni fechas exactas de comercialización en España, así que tocará seguir atentos a la evolución de este modelo eléctrico.