Estas son las carreteras donde te pueden multar por ir solo: la nueva medida de la DGT

Viajar solo por algunas carreteras españolas ha dejado de ser una simple elección personal. La Dirección General de Tráfico ha comenzado a sancionar a los conductores que utilizan carriles reservados sin cumplir los requisitos de ocupación, con multas que alcanzan los 200 euros.

La medida responde a una estrategia clara: optimizar el uso del espacio público y reducir la congestión en las principales vías de acceso a las grandes ciudades. En momentos de alta densidad de tráfico, estos carriles están pensados para mejorar la circulación, no para ser utilizados de forma individual.

Un cambio de modelo en la movilidad

Desde Tráfico insisten en que no se trata de perseguir al conductor que viaja solo, sino de garantizar que las infraestructuras se utilicen correctamente. El objetivo final es evitar los habituales colapsos en horas punta, especialmente en grandes núcleos urbanos donde la circulación se vuelve crítica.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha sido contundente al explicar esta nueva visión. Para la administración, el modelo actual no es sostenible, y el futuro pasa inevitablemente por compartir vehículo como fórmula para reducir la presión sobre las carreteras.

Tecnología para vigilar la ocupación

Uno de los aspectos más llamativos de esta medida es el uso de tecnología avanzada. La DGT ha dejado de depender exclusivamente de controles presenciales y ha apostado por sistemas automatizados capaces de detectar infracciones en tiempo real.

Estos dispositivos utilizan inteligencia artificial y cámaras térmicas para analizar el interior de los vehículos y comprobar cuántas personas viajan en ellos. De esta forma, el control es constante y mucho más eficaz que los métodos tradicionales.

Cómo funcionan los nuevos controles

El sistema introduce varias novedades importantes. Por un lado, los llamados radares de ocupación no miden la velocidad, sino que registran imágenes para verificar el número de ocupantes.

Además, desaparecen ciertas ventajas que hasta ahora tenían algunos vehículos. Los coches con etiqueta “0 emisiones” también deberán cumplir con el mínimo de pasajeros exigido, lo que supone un cambio significativo respecto a normativas anteriores.

Las sanciones, por su parte, se tramitan de manera automática. Gracias a los lectores de matrículas, las multas se generan sin intervención directa de agentes y están operativas las 24 horas del día.

El despliegue de estos sistemas ya es una realidad en puntos considerados críticos. Algunos accesos a Madrid, como la A-2, o conexiones clave en Sevilla ya cuentan con este tipo de vigilancia.

La intención de la DGT es ampliar progresivamente estos carriles a más zonas del país. Según explican desde el organismo, se trata de una solución flexible que puede implantarse fácilmente en otros corredores con alta densidad de tráfico.

Así es la señal que identifica los carriles VAO que debes respetar / Neomotor

Los carriles previstos para 2026

La DGT ya ha definido varios tramos donde estos carriles de alta ocupación están activos o lo estarán próximamente. Entre ellos destacan:

Palma (Ma-19) : Carril izquierdo entre los kilómetros 2,600 y 6,500 en sentido acceso a la ciudad.

: Carril izquierdo entre los kilómetros 2,600 y 6,500 en sentido acceso a la ciudad. Madrid (A-6) : Calzada central entre los kilómetros 6 y 20.

: Calzada central entre los kilómetros 6 y 20. Granada (GR-3211) : Carriles derechos en ambos sentidos hacia La Zubia (km 0,115 al 1,410 creciente y 0,105 al 1,530 decreciente).

: Carriles derechos en ambos sentidos hacia La Zubia (km 0,115 al 1,410 creciente y 0,105 al 1,530 decreciente). Valencia (V-21) : Carriles izquierdos entre Albuixech y Alboraya en ambos sentidos (puntos kilométricos del 10,101 al 16,710).

: Carriles izquierdos entre Albuixech y Alboraya en ambos sentidos (puntos kilométricos del 10,101 al 16,710). Málaga (A-357 y A-7056) : Carril derecho salida Campillos (enlace 61) y carril derecho hacia el Parque Tecnológico de Andalucía.

: Carril derecho salida Campillos (enlace 61) y carril derecho hacia el Parque Tecnológico de Andalucía. Sevilla (Puente de la Señorita) : Calzada completa entre Sevilla y Camas.

: Calzada completa entre Sevilla y Camas. Sevilla (A-8057) : Entre Mairena del Aljarafe (km 2,800) y San Juan de Aznalfarache (km 0,000).

: Entre Mairena del Aljarafe (km 2,800) y San Juan de Aznalfarache (km 0,000). Madrid (A-2): Carriles izquierdos entre Torrejón de Ardoz y Avenida de América (sentido decreciente) y entre M-30 y Coslada/San Fernando (sentido creciente).

Se trata principalmente de carreteras que conectan con grandes núcleos urbanos, donde el volumen de tráfico diario es elevado y las retenciones son frecuentes.

Noticias relacionadas

Para evitar sanciones, los conductores deberán estar especialmente atentos a la señalización. El distintivo que identifica estos carriles es un rombo blanco sobre fondo azul, que indica la obligación de cumplir con un número mínimo de ocupantes.