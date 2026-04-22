Cupra presenta “The Soundtrack of Raval”, con seis canciones inéditas

La World Premiere del CUPRA Raval sigue aumentando su impacto mundial lanzando “The Soundtrack of Raval” un corto musical de 21 minutos, donde aparecen 6 canciones inéditas de todos los artistas que participaron el pasado 9 de abril en el lanzamiento oficial del nuevo Cupra Raval. Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Disiz, Kim Petras, Mahmood, Chase & Status y Lancey Foux fueron los 6 artistas que simultáneamente cantaron en lugares emblemáticos de Barcelona, Madrid, París, Berlín, Milán y Mánchester, demostrando la clara intención del nuevo game-changer de la marca a la Tribu.

Este corto audiovisual, que está disponible desde ayer para todos los fans, captura y muestra el espíritu urbano y jóven de World Premiere mediante la fusión del cine y la música. La pieza incluye todas las actuaciones en directo de los artistas e integra en exclusiva canciones inéditas que solo aparecerán en el corto, junto con una pequeña entrevista. A través de la película, la Tribu Cupra vivirá la iniciativa Follow the Cupra de una forma única, conectando con la esencia rebelde de la marca y con el nuevo Cupra Raval.

Ignasi Prieto, director de la marca, deja en claro: “Hemos creado una experiencia nunca vista ni escuchada, para presentar nuestra interpretación radical del coche eléctrico urbano, el Cupra Raval. 30.000 fans disfrutaron de las actuaciones en directo en seis ciudades, pero en Cupra queremos llegar a todo el mundo. The Soundtrack of Raval lleva la experiencia del Cupra Raval a todos los miembros de la Tribu a través de nuevas canciones de artistas de primer nivel que han capturado la esencia urbana de nuestro modelo revolucionario de una forma extraordinaria.”

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El evento multitudinario deja claro a dónde quiere llegar este nuevo Cupra Raval. El nuevo deportivo 100% eléctrico es la revolución de la marca llegando a los más jóvenes. Esta fusión entre el automóvil y la música sigue dando de qué hablar semanas después de su presentación.