Así es la versión más radical del nuevo Cupra Born: con 326 CV y más de 600 kilómetros de autonomía

Allá por el 2021 Cupra presentaba el Born, un compacto de poco más de 4,3 metros de largo que fue el primer coche eléctrico de la marca. Después de haber supuesto un antes y un después, ese mismo modelo se renueva este año para seguir cosechando ventas, con cambios en el interior y en el equipamiento tecnológico, novedades que ya contamos tras su presentación estática.

Y lo hace con tres versiones: la de acceso, la Endurance y la VZ, siendo esta la más prestacional y deportiva (y la que hemos podido probar). Y la verdad es que se nota que Cupra ha hecho un gran trabajo poniendo a punto esta versión, que requiere un trabajo de adaptación para exprimir al máximo sus 326 CV y sus 540 Nm de par.

El nuevo Cupra Born cambia su diseño. / Cupra

Acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos y se mueve de manera ágil y rápida. De hecho, el Cupra Born VZ es el más rápido de su gama al alcanzar los 200 km/h, 40 kilómetros por hora más que el resto de acabados. Respecto a la autonomía, la cifra oficial son 631 kilómetros (gracias a una batería de 79 kWh), con un tiempo de carga que se queda en 29 minutos para llegar al 80%.

Alma de deportivo

Las principales diferencias con el resto de los Born empiezan por el chasis, que goza de una renovada barra estabilizadora. Siguen por la suspensión, donde todo es nuevo y pensado para una conducción más deportiva, y pasan por la dirección, que incluso en los modos eco o confort se nota precisa, aunque suave.

Obviamente también se ha prestado atención a los frenos, donde entra en juego de manera protagonista la frenada regenerativa (no olvidemos que es eléctrico), aunque hay que cogerle el tacto al pedal, y el sistema One Pedal, que permite utilizar el acelerador como pedal único, un sistema compartido por varios fabricantes, sobre todo en este tipo de motorizaciones. Esta opción si que está presente en toda la gama.

Disfruta de e-Launch control y One Pedal. / Cupra

La dirección progresiva y el ESC Sport se combinan con unos neumáticos más anchos, de 235 milímetros atrás, que mejoras la adherencia a la asfalto. De hecho, se comporta muy bien en curva, incluso cuando una las coge con velocidad. Estas ruedas están disponibles para todas las llantas de 19 y 20 pulgadas y aprovechamos para recordar que hay hasta cinco diseños (dos y tres) disponibles.

Sin duda, es un coche que acelera con alegría y más cuando se prueba el e-Launch, que es una novedad en la gama de Cupra que estrena el Born VZ y también tiene el Endurance. Con los modos Cupra o Performance activados, desde parado, el e-Launch gestiona el par del coche para que pueda dar el máximo y sistema de sonido y luces acompaña toda la performance que, la verdad, no está nada mal.

Con el sonido de un Fórmula E

Respecto al tema del sonido, un aspecto al que Cupra da bastante importancia en todos sus modelos, cabe destacar que en vez de querer imitar un motor de combustion a través de los altavoces firmados por Sennheiser, la marca se ha inspirado en el sonido de los coches de Fórmula E, abrazando así la naturaleza eléctrica del Born, sin querer pretender.

Tiene cinco modos de conducción y 15 niveles de ajustes. / Cupra

Hay cinco modos de conducción disponibles, seleccionables a través del volante con los botones extra, además de los multifunción: Range, Comfort, Performance, Individual y Cupra, uno para cada ocasión en la que se pueda encontrar el conductor. Entre ellos cambian la respuesta del motor, la dirección y la suspensión, y gracias al Control Dinámico de Chasis de Cupra se puede elegir entre 15 niveles de ajuste diferentes.

Precio del Cupra Born VZ

Llegado este punto queda hablar del precio del Cupra Born VZ, que como el lector podrá imaginar no es barato: sin ningún tipo de descuento u oferta, este coche se queda en 50.500 euros.

Noticias relacionadas

No obstante, a esta cifra se le pueden ir restando la totalidad de las ayudas del programa Auto+, el descuento del CAE, la oferta por financiación... Dentro del segmento C eléctrico se coloca entre los más caros, pero su puesta a punto, diseño y deportividad puede que lo merezcan.