El Renault 4 Roland-Garros está listo para saltar a la cancha

Renault presenta el Renault 4 Roland-Garros E-Tech electric, un show que ya anticipa lo que veremos en la gama cuando llegue su versión de producción en otoño de 2026. Su debut mundial se producirá en pleno torneo parisino, donde la marca vuelve a ejercer como socio principal por quinto año consecutivo.

Este modelo no solo pretende reforzar la presencia de la firma en el evento deportivo, sino posicionar el Renault 4 eléctrico como una pieza importante dentro de su oferta urbana. Su estética se ha trabajado con la intención de trasladar al vehículo la atmósfera del torneo de tenis. La carrocería se presenta en un tono blanco Glacier White que sirve de base para una serie de detalles específicos, pensados para diferenciar claramente esta edición.

Renault 4 Roland Garros / Renault

Los pilares laterales y los arcos del techo aparecen en negro, mientras que las aletas delanteras incorporan un adorno plateado con el símbolo de Roland-Garros. A esto se suman unas llantas de 18 pulgadas denominadas Parisienne, con acabado negro y efecto diamantado, junto a detalles en color marrón terracota tanto en los centros de las ruedas como en los paragolpes. El resultado transmite una sensación de elegancia deportiva, algo que encaja bastante bien con la identidad del torneo y con el posicionamiento que Renault quiere dar a este modelo dentro de su gama urbana.

Uno de los elementos más llamativos del Renault 4 Roland-Garros E-Tech electric es su techo de lona eléctrico, un rasgo que define claramente la versión denominada Plein Sud sobre la que se basa este prototipo. La apertura alcanza hasta 92 centímetros de longitud y 80 centímetros de anchura, lo que permite inundar el habitáculo de luz y reforzar la sensación de conducción al aire libre.

Renault 4 Roland Garros / Renault

El habitáculo sigue la misma línea temática. Los asientos, tanto delanteros como traseros, utilizan tapicería gris claro fabricada con material completamente reciclado. El tejido presenta un patrón gráfico que recuerda a la ropa deportiva técnica, un detalle que refuerza el vínculo con el universo del tenis.

También aparecen inserciones textiles en los paneles de las puertas y en la parte inferior del salpicadero, acompañadas de un pequeño guiño visual en forma de bandera francesa. En el centro del tablero destaca una franja metálica anodizada con una zona retroiluminada donde se lee el nombre Roland Garros Paris.

La consola central incorpora una base de carga inalámbrica en color arcilla, mientras que las alfombrillas mantienen ese mismo tono y lucen el logotipo R4. Incluso la palanca de cambios e-pop adopta una forma inspirada en el mango de una raqueta, un detalle curioso que demuestra hasta qué punto el diseño ha buscado coherencia temática.

Noticias relacionadas

Renault 5 E-Tech / Renault

El Renault 4 Roland-Garros E-Tech electric no estará solo en el escaparate parisino. La marca aprovechará el torneo para mostrar también otros modelos clave de su gama eléctrica, como el Renault 5 E-Tech electric en su serie especial Roland-Garros o el Twingo E-Tech electric, que coincide con su llegada a los concesionarios. Todo ello acompañado por una flota de 188 vehículos electrificados que refuerza el papel de Renault como proveedor oficial de transporte del evento. Además, Renault pondrá a disposición una flota de 188 vehículos, compuesta principalmente por modelos electrificados, entre ellos Scenic E-Tech electric y Rafale hyper hybrid E-Tech 4x4 de 300 caballos.