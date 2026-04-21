Pepsi impulsa el transporte pesado eléctrico con nuevos camiones en India

La electrificación ya no es exclusiva de los turismos: el transporte pesado comienza a sumarse con decisiones cada vez más concretas. Un ejemplo claro es el de PepsiCo, que ha iniciado en India la sustitución de parte de su flota diésel por camiones totalmente eléctricos, marcando un avance relevante en un sector tradicionalmente difícil de descarbonizar.

La compañía ha incorporado ocho vehículos eléctricos que ya están operando en rutas logísticas estratégicas del país. Este despliegue se realiza en colaboración con Vayudoot Road Carriers, socio habitual de PepsiCo desde hace más de veinte años. Los trayectos actuales conectan zonas como Kosi, en Uttar Pradesh, y Pataudi, en Haryana, cubriendo distancias de unos 115 kilómetros, con previsión de extenderse próximamente hacia Nueva Delhi.

La electrificación ya no es exclusiva de los turismos / Archivo

El objetivo principal de esta iniciativa es doble: mejorar la eficiencia operativa y reducir el impacto ambiental. Según las estimaciones de la empresa, esta flota eléctrica podría alcanzar cerca de 480.000 kilómetros anuales, una cifra que crecerá conforme se amplíe el proyecto.

Un aspecto clave de esta transición es el uso de tecnología de reconversión. En lugar de fabricar camiones desde cero, PepsiCo está reutilizando modelos de Tata Motors y Eicher Motors, adaptados por Kalyani Powertrain para funcionar con sistemas eléctricos. Este enfoque permite reducir costes, acelerar la implementación y aprovechar infraestructuras ya existentes.

La apuesta de la multinacional no se limita a estos vehículos pesados. En India, PepsiCo ya cuenta con más de 400 unidades eléctricas ligeras —de tres y cuatro ruedas— dentro de su red de distribución. Además, complementa esta estrategia con el uso de vehículos impulsados por gas natural comprimido en determinadas regiones, buscando una cadena logística más sostenible y eficiente.

El nuevo camión eléctrico de Volvo Trucks / Volvo

Este movimiento refleja una tendencia más amplia en la industria. Empresas como MAN Truck & Bus ya han demostrado que los camiones eléctricos pueden ser competitivos frente a los diésel. De hecho, desde el inicio de su producción en 2025, la marca ha acumulado cientos de pedidos y ha logrado avances técnicos destacados, como sistemas de carga ultrarrápida capaces de recuperar gran parte de la batería en apenas media hora.

A pesar de estos progresos, el desarrollo del transporte pesado eléctrico aún enfrenta obstáculos importantes, especialmente en lo que respecta a la infraestructura de recarga y la autonomía en largas distancias. En muchas regiones, incluida Europa, la red de carga todavía no está preparada para soportar una adopción masiva.

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Aun así, iniciativas como la de PepsiCo evidencian que el cambio ya está en marcha. La electrificación del transporte pesado, aunque gradual, empieza a consolidarse como una pieza clave en la transición hacia un modelo logístico más limpio y sostenible.