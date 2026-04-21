El Maserati 3500 GT Vignale logra el certificado número 100 de Maserati Classiche

Alcanzar el certificado número 100 no es solo una cifra redonda para Maserati Classiche, sino una declaración de intenciones sobre la importancia que la marca concede a su historia. El protagonista de este hito es el Maserati 3500 GT Vignale Convertible Prototype, un automóvil con un peso específico enorme dentro de la trayectoria del fabricante italiano y, sobre todo, dentro de la tradición de los gran turismo descapotables de la firma del tridente.

Maserati 3500 GT Vignale Convertible certificado por Maserati Classiche / LUCIANO CONSOLINI

Este reconocimiento reitera el compromiso de la compañía con la preservación de su patrimonio, una tarea que se canaliza a través de un departamento creado en 2021 y con sede en los talleres de la marca en Módena. Desde allí se coordina un trabajo que combina investigación histórica, conocimiento técnico y un enfoque casi artesanal para garantizar que cada vehículo conserve su identidad original.

El proceso de certificación es, de hecho, uno de los servicios más valorados por coleccionistas y propietarios de modelos históricos. Un comité de expertos examina cada unidad en profundidad, revisando tanto sus características técnicas como la documentación disponible en los archivos de la marca. Esta certificación se aplica a vehículos con más de veinte años, así como a modelos especiales y series limitadas.

El Maserati 3500 GT Vignale Convertible Prototype representa el punto de partida de una línea de modelos que acabaría definiendo una parte esencial de la identidad de la marca. Fue desarrollado por Carrozzeria Vignale bajo la dirección estilística de Giovanni Michelotti y presentado en el Salón del Automóvil de Turín de 1959.

Maserati 3500 GT Vignale Convertible certificado por Maserati Classiche / LUCIANO CONSOLINI

Su importancia histórica se entiende mejor al conocer su exclusividad. Solo se produjeron cinco unidades y, además, se trató de un ejercicio de estilo que nunca estuvo destinado a fabricarse en serie. Sin embargo, aquel proyecto sirvió como base para el posterior 3500 GT Vignale Convertible, del que se fabricaron alrededor de 250 unidades entre 1959 y 1964.

Más allá de las cifras, este prototipo estableció una fórmula que se convertiría en referencia para los futuros descapotables de la marca. La combinación de prestaciones deportivas, elegancia y placer de conducción al aire libre quedó fijada como una especie de ADN que aún hoy se reconoce en los modelos actuales. Sus proporciones equilibradas, el largo capó delantero y la línea trasera estilizada reflejan el lenguaje del diseño italiano de finales de los años cincuenta, una época en la que la estética y la ingeniería caminaban de la mano.

Una restauración fiel al coche original

El vehículo certificado ha pasado por un proceso de restauración especialmente cuidadoso, llevado a cabo entre 2023 y 2026 en la misma ciudad donde fue producido originalmente. El objetivo del proyecto no era solo devolverle su aspecto, sino garantizar que cada elemento respondiera a las especificaciones originales.

Maserati 3500 GT Vignale Convertible certificado por Maserati Classiche / LUCIANO CONSOLINI

El trabajo incluyó un análisis exhaustivo de los archivos históricos de Maserati y la intervención directa de especialistas de la marca. Gracias a esta labor, el coche recuperó la configuración exacta con la que fue presentado en el Salón de Turín de 1959, manteniendo intacta su autenticidad tanto técnica como histórica. Este tipo de actuaciones resume la filosofía de Maserati Classiche, centrada en conservar y transmitir un patrimonio que combina ingeniería, diseño italiano y tradición artesanal.

Uno de los rasgos más llamativos del prototipo es su combinación cromática, pensada para reflejar la identidad de Carrozzeria Vignale. La carrocería en color plata se complementa con un interior en tonos marfil y rojo, alfombrillas azules y detalles en dorado. En el apartado técnico, destaca el motor de seis cilindros en línea de 3.485 cc, alimentado por carburadores Weber y capaz de entregar 235 CV a 5.500 rpm. Este propulsor está asociado a una caja de cambios manual ZF de cuatro velocidades.

Maserati 3500 GT Vignale Convertible certificado por Maserati Classiche / LUCIANO CONSOLINI

La configuración se completa con una suspensión delantera de doble horquilla, un eje trasero rígido con ballestas longitudinales y las tradicionales llantas de radios de alambre firmadas por Borrani. Con este conjunto, el coche podía alcanzar una velocidad máxima aproximada de 235 km/h, una cifra que encajaba perfectamente con la filosofía del gran turismo de la época.

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El espíritu de este coche continúa vivo en los descapotables actuales del fabricante. Desde el primer Maserati 3500 GT Cabrio hasta el moderno GranCabrio, la marca ha mantenido una línea conceptual basada en elegancia, prestaciones y disfrute al volante.