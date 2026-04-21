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¿Qué gasta más un coche eléctrico o de gasolina? La duda de todos los conductores
Análisis del coste real de propiedad incluyendo consumo, mantenimiento, impuestos y depreciación
Elena Castellano
Más allá de la etiqueta Cero y el compromiso medioambiental, el gran argumento de venta del coche eléctrico siempre ha sido el ahorro para el bolsillo. La teoría es conocida: pagas más al principio, pero lo recuperas con cada kilómetro. Sin embargo, un reciente análisis de Auto Express pone cifras reales a esta comparativa y los resultados arrojan sombras sobre la rentabilidad inmediata de las baterías.
La batalla de los costes
El estudio toma como referencia un uso intensivo durante tres años unos 58.000 km anuales. En el cuerpo a cuerpo de la energía, el eléctrico no tiene rival, siempre que se cargue en casa.
- El ahorro en el "depósito": Un Volkswagen ID.3 consume unos 1.755 euros en electricidad doméstica frente a los 4.563 euros de gasolina que requiere un Golf. Eso sí, cuidado: si dependes de la carga pública rápida, este margen se volatiliza e incluso puede salir más caro que el combustible fósil.
- Mantenimiento simplificado: Al tener menos piezas móviles, la mecánica eléctrica gana por goleada. Por ejemplo, mantener un Skoda Elroq cuesta unos 235 euros menos que un Karoq equivalente.
Impuestos y beneficios
Aunque el informe original nace en el Reino Unido, en el mercado español el vehículo eléctrico juega con ventaja administrativa. Los usuarios de baterías disfrutan de:
- Exención del impuesto de matriculación.
- Bonificaciones severas en el impuesto de circulación (IVTM).
- Tarifas reducidas en zonas de estacionamiento regulado.
Seguros y depreciación
No todo es ahorro. El coche eléctrico flaquea en dos apartados críticos que suelen pasar desapercibidos en el concesionario:
- Seguros más caros: Asegurar un eléctrico cuesta entre 235 y 1.170 euros más que su contraparte de combustión.
- El desplome del valor residual: Es el factor determinante. Los eléctricos sufren una depreciación mucho más acelerada, perdiendo valor en el mercado de ocasión de forma más agresiva que los modelos de gasolina.
El coste real por kilómetro
Al sumar todos los factores, precio de compra, energía, mantenimiento, seguros y depreciación, el coste de propiedad real da la victoria, por ahora, a la combustión:
- Opel Corsa de gasolina: unos 22.138 euros (0,53 euros por kilómetro)
- Opel Corsa eléctrico: unos 25.740 euros (0,61 por kilómetro)
- Volkswagen Golf gasolina: unos 28.010 euros (0,67 euros por kilómetro)
- Volkswagen ID.3: unos 29.663 euros (0,70 euros por kilómetro)
- BMW 420i: unos 40.951 euros (0,97 euros por kilómetro)
- BMW i4: unos 47.651 euros (1,13 euros por kilómetro)
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