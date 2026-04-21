¿Qué gasta más un coche eléctrico o de gasolina? La duda de todos los conductores

Más allá de la etiqueta Cero y el compromiso medioambiental, el gran argumento de venta del coche eléctrico siempre ha sido el ahorro para el bolsillo. La teoría es conocida: pagas más al principio, pero lo recuperas con cada kilómetro. Sin embargo, un reciente análisis de Auto Express pone cifras reales a esta comparativa y los resultados arrojan sombras sobre la rentabilidad inmediata de las baterías.

La batalla de los costes

El estudio toma como referencia un uso intensivo durante tres años unos 58.000 km anuales. En el cuerpo a cuerpo de la energía, el eléctrico no tiene rival, siempre que se cargue en casa.

El ahorro en el "depósito": Un Volkswagen ID.3 consume unos 1.755 euros en electricidad doméstica frente a los 4.563 euros de gasolina que requiere un Golf . Eso sí, cuidado: si dependes de la carga pública rápida, este margen se volatiliza e incluso puede salir más caro que el combustible fósil.

Un consume unos en electricidad doméstica frente a los de gasolina que requiere un . Eso sí, cuidado: si dependes de la carga pública rápida, este margen se volatiliza e incluso puede salir más caro que el combustible fósil. Mantenimiento simplificado: Al tener menos piezas móviles, la mecánica eléctrica gana por goleada. Por ejemplo, mantener un Skoda Elroq cuesta unos 235 euros menos que un Karoq equivalente.

Pese a ser un concept, el diseño del ID Cross de producción no variará en exceso. / Volkswagen

Impuestos y beneficios

Aunque el informe original nace en el Reino Unido, en el mercado español el vehículo eléctrico juega con ventaja administrativa. Los usuarios de baterías disfrutan de:

Exención del impuesto de matriculación .

. Bonificaciones severas en el impuesto de circulación (IVTM) .

. Tarifas reducidas en zonas de estacionamiento regulado.

Seguros y depreciación

No todo es ahorro. El coche eléctrico flaquea en dos apartados críticos que suelen pasar desapercibidos en el concesionario:

Seguros más caros: Asegurar un eléctrico cuesta entre 235 y 1.170 euros más que su contraparte de combustión. El desplome del valor residual: Es el factor determinante. Los eléctricos sufren una depreciación mucho más acelerada, perdiendo valor en el mercado de ocasión de forma más agresiva que los modelos de gasolina.

Coches de combustión / Archivo

El coste real por kilómetro

Al sumar todos los factores, precio de compra, energía, mantenimiento, seguros y depreciación, el coste de propiedad real da la victoria, por ahora, a la combustión:

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