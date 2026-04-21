En poco menos de dos años, Ebro ha pasado del renacimiento a la consolidación. La gama s700 fue una de las primeras que vio la luz, y ahora se completa con la versión híbrida. Un modelo que va a dar mucho de que hablar, ya que tras la primera toma de contacto podemos asegurar que ha sido una grata sorpresa.

Ebro s700: Grata sorpresa / R.R.

Estéticamente no sufre demasiados cambios con respecto a sus hermanos de gama, la versión de combustión y la híbrida enchufable. Hablamos de un vehículo de 4.55 metros de largo; 1.86 de ancho y 1.70 de alto. Frontalmente destaca la gran parrilla con forma octogonal y entramada. A ambos lados, instala los faros de niebla, en la parte inferior de la defensa, y en formato redondo. Los cristales de las ventanillas traseras están tintadas, e incorpora llantas de aluminio de dieciocho pulgadas.

El carácter SUV se acentúa con unos raíles en el techo, que enfatizan su carácter.

La zaga incorpora un spoiler, como continuación del techo. En la parte inferior de la defensa, dos hendiduras verticales incluyen los catadióptricos en color rojo. Incluye los pilotos “coast-to-coast”, vamos, que las dos ópticas se unen por una óptica que alberga el nombre de la marca en letras, sin logos.

El interior es confortable, y la posición de conducción permite hacer muchos kilómetros sin acusar demasiado el cansancio. Incorpora dos pantallas de 12.3 pulgadas cada una. La primera tras el volante, con todas las indicaciones de la conducción y la otra encima de la consola central que reúne todo el infoentretenimiento y funciones del vehículo.

El interior es confortable, y la posición de conducción permite hacer muchos kilómetros sin acusar demasiado el cansancio / R.R.

En la consola central destaca el cambio y regreso de la botonería para la climatización. El cargador inalámbrico es de 50W y al lado presenta una doble toma USB. El toque moderno llega de la mano de la luz ambiente, que puede combinar diferentes colores.

Destacan los asientos, que son de tipo bucket y con una piel sintética que simula muy bien. Las plazas traseras son amplias y cómodas para dos pasajeros, el tercero no viajará tan comfortable.

En la parte delantera monta un motor 1.5 TGDI DHE de 105 kW. Le acompaña un motor eléctrico, también instalado en la parte delantera, a modo de generador y, a su lado, un segundo motor eléctrico que aporta 150 kW. En total, 224 CV de potencia. En la parte baja de los asientos, incorpora una batería NMC de 1.83 kWh.

La zaga incorpora un spoiler, como continuación del techo / R.R.

Las prestaciones son muy interesantes, ya que ofrece un par máximo de 295 Nm, una velocidad máxima de 175 km/h, y se pone de cero a cien kilómetros por hora en 8.7 segundos. Si hay un dato interesante es el de la autonomía, que supera los novecientos kilómetros. Recordemos que este vehículo es un híbrido no enchufable, por lo que es un dato muy a tener en cuenta.

En la parte final de la preparación, los ingenieros han optimizado el chasis en dos aspectos realmente importantes, la suspensión y la dirección.

Antes de ponerse al volante de este nuevo Ebro s700 híbrido es recomendable toquetear y manejar bien las diferentes pantallas. Una de las ventajas es que hay un sistema para configurar nuestros gustos, y es que si cogemos el coche sin hacerlo, comienza a pitar por todos los lados, que si apartas la vista de la calzada, que si te sales del carril, que si te excedes de la velocidad de las señales. Tú puedes decidir lo que quieres que te avise.

La posición de conducción es cómoda. Los asientos se ajustan bien al cuerpo, y eso hacer que conducir el vehículo sea cómodo. No es un coche ruidoso, el chasis absorbe bien las deficiencias de la carretera, que no se trasladan al interior.

Incorpora llantas de aluminio de dieciocho pulgadas / R.R.

En carretera el rodar es suave. Durante el recorrido intercambiamos carreteras secundarias con autovías. El agarre en curva fue bueno, sin desplazamientos y mostrando un buen agarre. Podríamos decir que rodamos a una media de cien kilómetros por hora, logrando un consumo muy por debajo del que ofrece la marca. Finalmente fue de 3.1 litros a los cien, pero hubo momento que llegamos a los 2.9 litros a los cien.

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Ebro comercializa dos acabados, el Comfort y el Luxury. El primero de ellos cuenta con un gran equipamiento, y su precio parte de los 28.990 euros, promociones y ayudas incluidas. El precio del acabado superior es de 31.490 euros. Un precio que podríamos rebajar aún más, si financiamos.