Pasar la ITV es una gestión obligatoria que lleva vigente desde 1987 en España, y que todos los vehículos a motor matriculados deben superar correctamente. En este procedimiento, revisan que tu vehículo cumpla los estándares de seguridad y que pase la normativa de gases, entre otras cosas. El precio de esta revisión ha ido variando a lo largo de los años pero ¿sabes cuánto cuesta pasar la ITV a tu vehículo en 2026?

Tener la ITV "aprobada" es obligatorio, y debes saber cuándo tienes que pasarla con tu vehículo. Esto depende de su edad: Hasta los 4 años están exentos de pasar la ITV. Si la edad del vehículo es de entre 4 y 10 años, se pasa cada dos años. Y si el coche tiene más de 10 años, se debe pasar la ITV anualmente.

Coches yendo a pasar la ITV / Archivo

Cuidado con estos errores

Antes de pasar la ITV, es recomendable que revisen tu coche en un taller o que compruebes por tu cuenta los siguientes elementos:

Fallos con el sistema de alumbrado y señalización: Una bombilla fundida, un ajuste incorrecto del alumbrado o que alguno de los intermitentes no funcione, son algunos de los fallos graves que no te dejarán pasar la ITV.

Una bombilla fundida, un ajuste incorrecto del alumbrado o que alguno de los intermitentes no funcione, son algunos de los fallos graves que no te dejarán pasar la ITV. Estado de los neumáticos: El inspector no permite que el vehículo supere la ITV si detecta algún problema en los neumáticos. Esto puede ser porque están desgastados de más y no cumplen con los 1,6 milímetros, que como mínimo, debe tener de profundidad el dibujo del neumático, que estén cuarteados o que no estén homologados para el coche.

Esto puede ser porque están desgastados de más y no cumplen con los 1,6 milímetros, que como mínimo, debe tener de profundidad el dibujo del neumático, que estén cuarteados o que no estén homologados para el coche. Frenos: Si el inspector detecta cualquier anomalía en las pruebas de frenado que se realizan, tu vehículo no pasará la ITV, ya que los frenos son esenciales para la seguridad del coche. Revisa los discos, pastillas, pinzas o líquidos específicos.

Si el inspector detecta cualquier anomalía en las pruebas de frenado que se realizan, tu vehículo no pasará la ITV, ya que Revisa los discos, pastillas, pinzas o líquidos específicos. Carrocería: Comprueba elementos como los cristales, los espejos retrovisores, la apertura y el cierre de puertas, para verificar que no hay ningún defecto que afecte a la aerodinámica o a la seguridad.

Comprueba elementos como los cristales, los espejos retrovisores, la apertura y el cierre de puertas, para Suspensión: Si el vehículo tiene amortiguadores en mal estado, muelles abiertos u otros elementos del chasis oxidado, no pasarás la ITV, ya que esto afectará de forma directa a la capacidad de control del coche.

Coches pasando la ITV / DGT

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en 2026?

Debes tener la Inspección Técnica del Vehículo en regla ya que es un tema de seguridad y emisiones (cuidar el medioambiente). No llevar la ITV en vigor conlleva una sanción económica de 200 (ITV desfavorable) o 500 euros (ITV negativa), dependiendo del caso. En las situaciones más extremas, si manipulas la pegatina de la ITV, el conductor implicado se enfrentaría a una multa económica de entre 6.000 y 12.000 euros y a una pena de prisión de tres a seis meses.

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El precio de pasar la ITV en España puede variar entre los 30 y 70 euros aproximadamente, ya que depende del tipo de vehículo (coche o moto), el combustible (gasolina, híbrido, eléctrico…), la comunidad autónoma y de la estación donde se realice la Inspección Técnica.