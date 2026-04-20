Consejos
¿Cómo puedes registrar tu VMP o patinete en la DGT?
Te contamos todos los pasos que debes seguir para registrar correctamente tu patinete en la Dirección General de Tráfico
Elena Castellano
Para poder circular con tu Vehículo de Movilidad Personal (VMP) debes registrarlo en la Sede de la DGT para obtener tu pegatina. Esta norma entró en vigor este 2026 y será obligatorio su registro para la circulación legal.
Aquí tienes los pasos a seguir para poder registrarlo fácilmente por internet:
Inscripción en el registro nacional de vehículos
Los titulares o tutores legales deberán acceder a las Sede Electrónica de la DGT con el Certificado Electrónico o Cl@ve. Una vez dentro deberán rellenar los datos que se le indique:
- Datos personales, nombre y apellidos, localidad, DNI, etc…
- Número de certificado y número de serie (en la placa de marcaje)
- Ficha técnica de característica
Recuerda, los VMP que no dispongan de certificado de circulación y, por tanto, no cuenten con placa de marcaje, únicamente deberán presentar la factura, la ficha técnica o una fotografía del vehículo.
La identificación de este tipo de VMP tendrá carácter exclusivamente temporal hasta el 22 de enero de 2027, fecha a partir de la cual no podrán circular.
Pago de las tasas
Una vez adjuntados todos los datos, deberá proceder al pago de las tasas que son 8,67 euros. Para ello, solo necesita tener su tarjeta a mano, rellenar los datos y pagar el importe indicado.
Número de inscripción
Una vez finalizado el trámite, obtendrá el número de inscripción y la DGT expedirá electrónicamente el certificado de inscripción digital en formato pdf.
Imprimir el adhesivo
Una vez obtenido el certificado de inscripción, el titular podrá adquirir la etiqueta identificativa en un manipulador de placas habilitado. Dicha etiqueta deberá colocarse en el porta-identificador destinado a tal efecto o en lugar visible en caso de no disponer de él.
Una vez obtenga su certificado deberá de ir a su aseguradora a contratar el seguro obligatorio de Responsabilidad Civil.
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