Peugeot cambia los nombres de su gama híbrida anticipándose a la Euro 7

La normativa Euro 7, que entrará en vigor a finales de 2026, introducirá un nuevo protocolo de homologación para la potencia combinada de los modelos híbridos enchufables.

Peugeot se anticipa a este nuevo protocolo aplicándolo desde hoy a sus vehículos equipados con sistemas de propulsión híbridos enchufables.

Transparencia y adaptación a la normativa Euro 7

Entre las normas que impondrá la futura normativa Euro 7, se encuentra un nuevo protocolo de homologación —denominado GTR21— para la potencia combinada del motor de combustión y los motores eléctricos en los modelos híbridos enchufables.

Peugeot aplica este nuevo protocolo desde hoy, lo que supone un cambio en la potencia oficialmente certificada de algunos de sus modelos híbridos enchufables actuales. Estos modelos no sufren ninguna modificación técnica, por lo que sus prestaciones, consumo de combustible y emisiones permanecen inalterados.

La potencia combinada homologada de los híbridos enchufables Peugeot 3008 y 5008 es ahora de 225 CV (166 kW). Los nuevos nombres comerciales para estos modelos son:

Peugeot 3008 Plug-in-hybrid 225 automático.

Peugeot 5008 Plug-in-hybrid 225 automático.

La potencia combinada homologada del híbrido enchufable Peugeot 408 es ahora de 240 CV (177 kW). El nuevo nombre comercial para este modelo es:

Peugeot 408 Plug-in-hybrid 240 automático.

El nuevo protocolo de potencia combinada homologado ya se ha aplicado al nuevo Peugeot 308 Híbrido Enchufable de 195 CV Automático.

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Este cambio sienta las bases para las próximas presentaciones de la firma del león, que ya nacerán bajo los estándares de la nueva normativa. Con la implementación del protocolo en modelos clave como el 308, 408, 3008 y 5008, Peugeot simplifica su oferta y se posiciona como un referente de adaptabilidad en un mercado automovilístico cada vez más regulado, donde la claridad en la información técnica se convierte en un valor añadido para el comprador.