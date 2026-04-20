Nissan lanza en China el NX8 eléctrico, un nuevo 'Murano' que mira a Europa

Nueve modelos desarrollados y pensados para China, así se presentará Nissan esta semana en el salón del autómovil de Pekín. La marca japonesa, de la mano de su socio chino Dongfeng, prepara un asalto importante al mercado vecino con coches de largo recorrido tecnológico. Nissan tiene puesto el foco en China, Estados Unidos y Japón como mercados prioritarios, por lo que la necesidad de crecer allí es clave ya que en 2030 piensan vender un millón de vehículos.

Nissan N6, N7 y NX8 / Xavier Pérez

El tridente que Nissan muestra en la capital china lo forman un renovado N6 (una berlina de 4,83 metros de largo que ya se vende en China) con propuesta híbrida enchufable, el N7 (otra berlina más grande, con 4,93 metros) con versión 100% eléctrica y la estrella, el Nissan NX8, un SUV de 4,87 metros de largo, con versiones 100% eléctrica o REEV (autonomía extendida) y que llega cargado de equipamiento tecnológico premium.

Test exclusivo

Hace una semana viajamos a Yokohama (Japón) para ponernos al volante, en exlcusiva, de estos tres nuevos jinetes de la marca que trata de reflotar el mejicano Iván Espinosa. Por notoriedad, el NX8 es el que levantó mayor interés. Se trata de un SUV muy al estilo chino, que está pensado para ser una propuesta especial como en su día lo fue el Nissan Murano. Por dimensiones, se sitúa en el segmento más competido de China, y por prestaciones estará entre los más aclamados.

Nissan NX8 / Xavier Pérez

De momento nos confirman que solo se va a vender en China, pero por política empresarial de la nueva Nissan no descartan estudiar su viabilidad para el mercado europeo, incluso el americano. La marca lleva tiempo trabajando con Dongfeng y, de hecho, vende en China el Nissan Frontier, un pick-up que es gemelo del Santana que se ensambla en España... auqnue no para Nissan.

El nuevo NX8 está basado en la nueva arquitectura Tianyan desarrollada por Dongfeng y destaca por ofrecer tanto mecánica solo eléctrica o eléctrica de autonomía extendida (REEV), tecnología esta última que cada vez usan más marcas chinas para usar motores de combustión a modo de generadores de electricidad. Digamos que es una apuesta mejorada y reconfigurada del ePower de la que Nissan saca pecho.

Eléctrico y REEV

El sistema del NX8 REEV utiliza un motor de gasolina 1.5 turbo con una potencia de 109 kW (148 CV) como generador, que combina con un motor eléctrico principal que entrega hasta 195 kW (265 CV) de potencia. En el caso del NX8 BEV, solo eléctrico, el modelo ofrece una batería desarrollada por CATL de 81 kWh, con tracción trasera y una potencia de 250 kW (335 CV).

Nissan NX8 / Xavier Pérez

En el circuito de pruebas de Nissan en Yokohama pudimos probar la versión eléctrica, y nos confirmó que en su adaptación al mercado chino ya no emplea suspensiones demasiado blandas. Combina McPherson delan te con Multiulink detrás. Podríamos decir que el uso de la tecnología hace que el coche adapte mejor su funcionamiento al terreno, unificando las sensaciones para cada mercado. Los frenos ofrecen muy buena impresión al tacto y la aceleración impone, pese a su gran tamaño

Nos gustó la nueva tendencia de Nissan (y muchas marcas chinas) de emplear volantes que no acaban de ser redondos. El NX8 usa un volante ovalado, fácil de manejar, y con diversos elementos de control. Sencillo y funcional. Por dentro es amplio. Sus 2,917 metros de batalla le permiten tener espacio de sobra, tanto para la parte delantera como la posterior.

Nissan NX8 / Xavier Pérez

Dado que el modelo juega el papel de ser premium, apuesta por numerosos reglajes en los asientos que aseguran una gran comodidad. Ofrece 25 altavoces para un sonido de alto nivel, con sistema Dolby Atmos. Casi como en el cine.

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El hardware se basa en un procesador Qualcomm Smartdragon 8295 SP y dispone de dos pantallas, una centrral y otra para el pasajero acompañante de 15,6 pulgadas cada una. Frente al conductor, una pantalla (idéntica a la que están montando todos los fabricantes y que no nos acaba de gustar). También dispone de head-up display. Se ofrece con seis colores (morado, verde, negro, plara, blanco y azul), dos combinaciones de techo (blanco o negro) y tres niveles de interior con colores beige, blanco o negro.