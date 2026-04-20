Hay nombres en la industria del automóvil que pesan más que el propio metal del que están hechos. El Mercedes-Benz Clase C es uno de ellos. Durante décadas, esta berlina ha sido el estandarte de la marca de la estrella, el equilibrio perfecto entre la aspiración de lujo y la realidad del uso diario. Sin embargo, el mundo cambia y Stuttgart lo sabe. Este mes de abril marcará un antes y un después. El Clase C se vuelve 100% eléctrico, y no es simplemente una adaptación, es una reinvención total.

Mercedes Benz Clase C: El heredero se pasa al voltio / Mercedes-Benz

A primera vista, el nuevo Clase C eléctrico abandona la rigidez de las tres cajas tradicionales para abrazar una silueta de corte coupé. Es más atlético, más fluido. La zaga hereda el ADN de los modelos GT de la casa, proporcionando una planta mucho más deportiva que la de sus predecesores de combustión. Pero bajo esa piel de diseño aerodinámico se esconde una tecnología que busca, por encima de todo, eliminar la palabra “ansiedad” del diccionario del conductor eléctrico.

La cifra que todo el mundo comentará en los concesionarios locales es rotunda, hasta 760 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP. Para ponerlo en perspectiva, esto significa que un conductor podría viajar desde Galicia hasta Madrid con una sola carga, o afrontar dos semanas de trayectos interurbanos sin acercarse a un poste de energía. Y si hay prisa, la arquitectura de carga es capaz de recuperar 320 kilómetros en apenas 10 minutos. Es, básicamente, lo que se tarda en tomar un café.

Si el exterior impresiona, el interior es lo que Mercedes denomina “Your Sanctuary” / Mercedes-Benz

Si el exterior impresiona, el interior es lo que Mercedes denomina “Your Sanctuary” (Tu santuario). La marca ha huido de la frialdad tecnológica de algunos competidores para ofrecer un ambiente de alta calidad percibida. El protagonismo absoluto se lo lleva el MB.OS, el nuevo sistema operativo de la casa que promete ser el más intuitivo hasta la fecha.

A través de los Digital Extras, el coche aprende de nuestras rutinas. Si sueles activar la calefacción del asiento a las ocho de la mañana o si tu emisora de radio favorita es obligatoria en el trayecto al trabajo, el coche lo automatiza. Ya no interactuamos con una máquina, sino con un asistente personal que entiende el contexto.

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A través de los Digital Extras, el coche aprende de nuestras rutinas / Mercedes-Benz

A pesar del despliegue tecnológico, Mercedes-Benz mantiene los pies en el suelo. La marca es consciente de que la transición debe ser amable. Por ello, servicios como la compra de e-vignettes integradas para viajar por Europa o la gestión bidireccional de la carga (que permite al coche devolver energía a la casa en horas punta) demuestran que el vehículo es ahora un nodo más de nuestro ecosistema digital.