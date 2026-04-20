La KTM 1390 Super Duke RR 2026 no es una simple evolución. Es una declaración de intenciones. En Mattighofen han decidido llevar su concepto Hypernaked hasta un punto donde la lógica empieza a difuminarse y el instinto toma el control. Porque esta ‘The beast RR’ nace con un único objetivo: incomodar —y mucho— a las superdeportivas en su propio terreno.

KTM 1390 Super Duke RR 2026, la bestia afila sus garras / KTM

Desde el primer vistazo ya deja claro que no estamos ante una naked convencional. La presencia de la fibra de carbono en múltiples elementos no responde únicamente a una cuestión estética —que también—, sino a una obsesión casi enfermiza por reducir el peso. El resultado son 11 kilos menos respecto a la ya salvaje Super Duke R. Y en una moto de estas características, esa cifra no es un dato: es un cambio de personalidad.

Al conducirla, esa dieta se traduce en una agilidad mucho más incisiva, en cambios de dirección más rápidos y en una sensación de ligereza que sorprende teniendo en cuenta el calibre de la máquina. Pero no todo es cuestión de peso. KTM ha trabajado en una parte ciclo más rígida y precisa, pensada para soportar ritmos que rozan lo irracional sin perder la compostura.

Al conducirla, esa dieta se traduce en una agilidad mucho más incisiva, en cambios de dirección más rápidos / KTM

El corazón de esta bestia sigue siendo el conocido V-Twin LC8, ahora en su versión más afinada. Hablamos de 1.350 cc, 193 CV y 145 Nm de par. Cifras que, por sí solas, ya imponen respeto. Pero lo realmente interesante es cómo entrega esa potencia. La tecnología Camshift optimiza la combustión en todo el rango de revoluciones, logrando una respuesta más llena y utilizable. Y cuando abrimos gas, el escape Akrapovič de titanio no solo acompaña: amplifica la experiencia con un sonido que eriza la piel.

Ahora bien, tener potencia es una cosa y saber transmitirla al asfalto es otra muy distinta. Aquí es donde la 1390 Super Duke RR marca diferencias. Las suspensiones WP Pro Components, con herencia directa de MotoGP, permiten un nivel de ajuste prácticamente profesional. Cada clic tiene sentido. Cada modificación se percibe. Y eso, para quien sabe lo que busca, es oro puro.

A esto se suman unas llantas forjadas ultraligeras y unos neumáticos Michelin Power GP Hypersport que parecen pegados al asfalto. El conjunto transmite una confianza brutal al entrar en curva, mantener la trazada o abrir gas a la salida. Y si toca frenar, las pinzas Brembo HyPure Sport ofrecen una potencia y tacto a la altura del conjunto.

El corazón de esta bestia sigue siendo el conocido V-Twin LC8 / KTM

La electrónica juega también un papel clave. KTM no se ha guardado nada: esta RR incorpora el paquete más completo jamás visto en una moto matriculable de la marca. Modos de conducción, asistencias, control de tracción, ABS… todo perfectamente integrado y con un nuevo protagonista: una pantalla TFT táctil de 8,8 pulgadas. Desde ella gestionamos funciones como el modo Trackcon telemetría o el llamativo Beast Mode, que ya anticipa lo que viene.

En el apartado aerodinámico, los nuevos alerones integrados alrededor del depósito no son un simple guiño estético. Generan carga para mantener la rueda delantera pegada al suelo en aceleraciones violentas, reduciendo ese instinto natural de la moto a levantar el vuelo.

KTM no se ha guardado nada: esta RR incorpora el paquete más completo jamás visto en una moto matriculable de la marca / KTM

Lo más interesante de todo es que esta KTM no busca agradar a todo el mundo. Es exigente, radical y, en cierto modo, hasta incómoda si no sabes lo que tienes entre manos. Pero precisamente ahí reside su encanto. Es una moto diseñada para pilotos que quieren sentir, que buscan precisión y que entienden que el rendimiento no admite concesiones.

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Limitada a 350 unidades, la 1390 Super Duke RR 2026 no será una moto que veamos a diario. Y quizá mejor así. Porque hay máquinas que no están hechas para convivir con la rutina, sino para romperla. Eso sí, una ergonomía tan radical puede pasar factura en un uso fuera del circuito, donde se echa en falta algo más de versatilidad. ¿Pero quién la necesita con semejante ‘bestia’?