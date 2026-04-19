Novedad
El Raval, el primer Cupra con sistema operativo Android, marca el salto digital en la marca
El Cupra Raval es el nuevo eléctrico de la marca, fabricado 100% en Martorell, que da inicio un nuevo paso en la electrificación y la digitalización de la marca.
El Cupra Raval marca un antes y un después en la digitalización de la marca al convertirse en el primer modelo en integrar un sistema operativo basado en Android.
¿Qué supone esta novedad? Pues que gracias a Android, el Raval permite el uso de aplicaciones nativas sin necesidad de duplicar el smartphone, accediendo directamente desde el vehículo a servicios como Spotify o YouTube (este último solo disponible cuando el coche está estacionado). Esto convierte el habitáculo en un espacio digital completamente funcional, más cercano a una tablet que a un sistema tradicional de automóvil.
El sistema de infoentretenimiento se articula en torno a una pantalla central de 12,9 pulgadas de alta resolución, acompañada por un Digital Cockpit (o cuadro de instrumentos) de 10,25 pulgadas, ambos integrados en una interfaz más intuitiva, rápida y personalizable.
¿Y qué se puede hacer? Uno de los grandes avances es la integración de la denominada “Group Store”, desde donde el usuario puede descargar aplicaciones de terceros adaptadas al entorno del coche. A esto se suma un nuevo motor de búsqueda global y un asistente de voz mejorado, capaz de gestionar funciones del vehículo, navegación o climatización con mayor precisión y naturalidad. La conectividad es constante, ya sea mediante el propio sistema del coche o a través del smartphone, lo que permite mantener siempre actualizados tanto el software como los servicios asociados.
Luces, sonido y conectividad
La experiencia digital se extiende más allá de las pantallas. El sistema Smart Light Next Generation introduce una nueva forma de interacción entre coche y conductor mediante iluminación inteligente integrada en el salpicadero. Este sistema no solo es decoración, sino que también comunica información relevante, como alertas de seguridad o activación de funciones específicas, mediante señales visuales dinámicas.
A nivel de conectividad, la app My CUPRA permite controlar múltiples funciones de forma remota, desde la climatización previa del habitáculo hasta la gestión de la carga o la planificación de rutas con puntos de recarga. Como buen eléctrico, el Cupra Raval también integra funciones como Plug & Charge, que simplifican el uso de estaciones públicas sin necesidad de tarjetas, y e-Route Planner, que optimiza los trayectos en función de la autonomía disponible.
El apartado tecnológico se completa con una experiencia de sonido a la que Cupra ya nos viene acostumbrando en los acabados más completos de sus modelos. No obstante, el Raval cuenta de serie con un sistema de siete altavoces, pero opcionalmente puede incorporar un equipo firmado por Sennheiser con 12 altavoces y 475 W de potencia, ajustado específicamente para el habitáculo del Raval.
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