Con el lanzamiento de la edición especial Collection 2026 en los modelos C3, C3 Aircross y C4, Citroën ha demostrado una vez más su arte de realzar sus modelos a través de series limitadas diseñadas con cuidado. Pero antes de la Collection 2026, antes de todas las series limitadas que han marcado la historia de la marca, existió el 2 CV Spot. En 1976, Citroën reinventó su estrategia comercial.

Así, el pasado 10 de abril marcó el quincuagésimo aniversario de lo que quedará como un punto de inflexión en la historia de la marca: la primera edición limitada jamás lanzada por Citroën, una idea tan sencilla como fundacional.

Citroën celebra los 50 años del 2 CV Spot con la primera serie limitada de su historia / Citroën

Nacido de la mano de Serge Gevin

La historia del 2 CV Spot comienza en 1974, en el taller del diseñador Serge Gevin, que presentó a Citroën dos proyectos con universos cromáticos muy distintos. El primero juega con contrastes oscuros y deportivos. El segundo, el que finalmente se seleccionó, proponía un ambiente totalmente diferente: un 2 CV naranja con guardabarros blancos, cuya capota y paneles de las puertas presentaban unas rayas naranjas y blancas que recordaban la lona de una tumbona de playa, transmitiendo así una imagen alegre y veraniega.

La idea tardaría dos años en tomar forma. En enero de 1976, el prototipo definitivo se fotografía en la costa normanda, en el puerto de Honfleur, en pleno invierno. Una elección de escenario que garantiza entonces la discreción, ya que hay pocos turistas en esta temporada para fijarse en el pequeño coche naranja y blanco aparcado frente al emblemático edificio de La Lieutenance. Se validaron las piezas específicas y se programó la fabricación en la fábrica de Citroën de Levallois, donde la producción comenzó a finales de febrero de 1976.

En cuanto a su nombre, el coche estuvo a punto de llamarse “Transat”, un término ideado por Micheline Gevin y perfectamente coherente con el espíritu costero del proyecto. Dado que ese nombre ya estaba protegido en Francia, Citroën lo sustituyó por “Spot”.

Citroën celebra los 50 años del 2 CV Spot con la primera serie limitada de su historia / Citroën

Un coche solar, un éxito arrasador

Lo que llama la atención ante todo en el 2 CV Spot es la coherencia de su identidad. Cada detalle está pensado para formar un conjunto armonioso: la carrocería bicolor en Orange Ténéré y Blanc Meije, la capota rayada en naranja y blanco fijada sobre los asientos delanteros, los paneles de las puertas con el mismo motivo bicolor, los embellecedores de las llantas de acero inoxidable tomados del Dyane y la tapicería de tejido jersey Orange Vénitien con asientos delanteros separados.

En cada puerta delantera, una pegatina “Spot” remata el conjunto en blanco sobre una franja naranja. El coche se basa en un 2 CV 4 cuyo motor de 435 cm³ le permite superar los 100 km/h, con un consumo moderado, adecuado para el uso cotidiano de la época, de 5,4 litros. Se vende por 13.600 francos (12.000 euros, al cambio actual teniendo en cuenta la inflación).

El lanzamiento estuvo a la altura del acontecimiento. Por primera vez, Citroën organizó un concurso nacional de presentación en toda su red, convirtiendo la puesta a la venta de una serie limitada en una auténtica cita comercial. La respuesta del público fue inmediata y contundente: los primeros pedidos llegaron en masa nada más abrirse las puertas, y las existencias disponibles se agotaron en pocos días.

Citroën celebra los 50 años del 2 CV Spot con la primera serie limitada de su historia / Citroën

El paso de 1976 a 2026

Si medimos la huella de un coche por el entusiasmo que sigue despertando medio siglo después de su lanzamiento, el 2 CV Spot supera la prueba con nota. En 2026, dos grandes eventos le rinden homenaje, lo que demuestra el lugar singular que ocupa en la memoria colectiva del mundo del motor:

Nationale 2 CV 2026-Villiers-sur-Loir, del 13 al 17 de mayo: La asociación DeuchMil26 en Vendômois acogerá en Villiers-sur-Loir (Loir-et-Cher) el 31.º Encuentro Nacional de los Clubes 2 CV de Francia , organizado bajo los auspicios de la A2CF.

en Vendômois acogerá en Villiers-sur-Loir (Loir-et-Cher) el 31.º , organizado bajo los auspicios de la A2CF. Epoqu'auto-Lyon, del 6 al 8 de noviembre de 2026: El 2 CV Spot: aparecerá en el cartel oficial del salón de Lyon Epoqu'auto, una de las citas más importantes del patrimonio automovilístico en Europa.

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El 2 CV Spot se puede ver en su página web, que reúne contenido exclusivo sobre algunos modelos emblemáticos de la marca.