Mazda presenta la nueva generación de uno de sus modelos más estratégicos y carismáticos, el SUV Mazda CX-5. Completamente rediseñado, mejora en todo para ser referente en el competido segmento C-SUV. La marca japonesa introduce una actualización de imagen, un incremento de habitabilidad, conectividad con Google, nivel máximo de seguridad y una dinámica más refinada.

Coleccionista de premios y reconocimientos desde su lanzamiento en 2012, el Mazda CX-5 se comercializa con gran éxito en más de 120 países. Acumula más de cinco millones de unidades vendidas y la tercera generación ha protagonizado una de las preventas más exitosas de la marca en el mercado español, con más de 1.800 pedidos en firme.

Desde su aparición, el CX-5 ha sido admirado por su imagen. La nueva entrega no es una excepción y Mazda aplica su diseño Kodo, con una evolución que genera más presencia y carácter SUV. Exhibe una estética más robusta, segura y refinada, sin perder su identidad y ADN.El concepto Wearable Gear de Mazda combina funcionalidad y sofisticación, adaptándose tanto al uso urbano como a actividades de fin de semana.

La tercera generación del SUV Mazda CX-5 actualiza su imagen, incrementa su habitabilidad y estrena conectividad con Google / Mazda

Crecimiento en habitabilidad

El nuevo Mazda CX-5 crece en todas las direcciones. Su longitud es de 4.690 mm, la anchura de 1.860 mm y la altura de 1.695 mm, con una distancia entre ejes de 2.815 mm. Estas proporciones refuerzan la presencia visual del modelo y el aplomo en carretera.

Este Mazda se erige como una opción orientada a familias y usuarios que priorizan la versatilidad diaria. Experimenta un importante salto en cotas de habitabilidad, logrando más espacio en zonas fundamentales y los 115 mm adicionales de batalla se traducen en 64 mm extra para las rodillas traseras y en 29 mmmás para la cabeza.

Las puertas traseras son 70 mm más anchas, facilitando el acceso y el espacio de maletero, con un volumen útil de 583 litros, crece en 61 litros respecto al modelo anterior. Con los asientos abatidos, es posible disfrutar de hasta 2.019 litros, unas cotas sobresalientes.

Este Mazda se erige como una opción orientada a familias y usuarios que priorizan la versatilidad diaria / Mazda

Digitalización y seguridad: una nueva era

El Mazda CX‑5 supone un salto notable en conectividad y digitalización dentro de la marca. La arquitectura tecnológica del vehículo se ha rediseñado para ofrecer una experiencia más rápida, intuitiva y centrada en el usuario, con un funcionamiento que recuerda al de un smartphone moderno: fluido, accesible y personalizable.

Por primera vez en Mazda, el CX-5 incorpora Google integrado que incluye múltiples funciones como asistente de Google con control por voz natural, navegación Google Maps con información en tiempo real y acceso a Google Play para apps compatibles.

El Mazda CX‑5 supone un salto notable en conectividad y digitalización dentro de la marca / Mazda

Esta experiencia se gestiona desde una nueva pantalla táctil de 12,9” o de 15,5”, según versión, con una respuesta más rápida y una interfaz más clara. El cuadro digital de 10,25” y el Head‑Up Display ampliado contribuyen a que el conductor reciba la información sin distracciones. El sistema permite actualizaciones remotas (OTA), para mantener el vehículo al día sin pasar por el taller.

El CX-5 recibe la máxima calificación Euro NCAP, convirtiéndose en la edición con mayor dotación de seguridad activa de su historia.Incorpora la nueva generación de sistemas ADAS de Mazda, con mejoras en frenada de emergencia, control de ángulo muerto, detección de fatiga con intervención del vehículo, asistente de cambio de carril y un monitor 360º con vista See‑Through View que facilita las maniobras en espacios reducidos.

El cuadro digital de 10,25” y el Head‑Up Display ampliado contribuyen a que el conductor reciba la información sin distracciones / Mazda

Dinámica refinada y motor más eficiente

El nuevo CX-5 ofrece una conducción más divertida y dinámica que su antecesor. Los ingenieros de Mazda han introducido mejoras en los amortiguadores, suspensión, barras estabilizadoras y dirección eléctrica. El resultado es una conducción más suave, precisa y natural, fiel al concepto Jinba Ittai característico de Mazda.

Con el objetivo de lograr un habitáculo más silencioso, la reducción de vibraciones y ruido avanza con utilización de materiales aislantes adicionales y la incorporación de ejes contrarrotantes en el motor. Adicionalmente, la capacidad de remolque alcanza hasta 2.000 kg, un dato relevante para usuarios activos.

El Mazda CX-5 equipa un motor 2.5 e‑Skyactiv G de 141 CV que dispone de hasta 19 % de par adicional en regímenes bajos y medios. Incorpora sistema de desconexión de cilindros y sistema Mazda M Hybrid 24V coordinado con la nueva frenada eléctrica, logrando así etiqueta ECO de la DGT. Sus emisiones están adaptadas a la normativa Euro 6e y el consumo medio WLTP es de 7 l/100 km (versión FWD), o bien de 7,4-7,5 l/100 km en la variante AWD.

El nuevo CX-5 ofrece una conducción más divertida y dinámica que su antecesor / Mazda

Gama simplificada y mejor equipada

La oferta comercial se estructura en cuatro acabados con un equipamiento muy competitivo. La versión Prime‑Line de acceso, disponible con tracción FWD, equipa llantas de 17”, faros LED, pantalla 12,9”, ACC, Apple CarPlay/Android Auto y cámara.

El acabado Centre‑Line añade llantas 19”, Head‑Up Display, portón eléctrico con función manos libres y conectividad inalámbrica. El siguiente nivel -Exclusive‑Line- completa los anteriores con sistema de sonido BOSE, cámara 360º, asientos traseros calefactados y opcional de techo panorámico. Finalmente, la terminación Homura es la más exclusiva, con interior en cuero, iluminación ambiental y máxima carga tecnológica.

La oferta comercial se estructura en cuatro acabados con un equipamiento muy competitivo / Mazda

Posicionamiento más competitivo

A pesar de incorporar más tecnología, más conectividad y una mejora en habitabilidad y calidad percibida, el nuevo Mazda CX-5 arranca con un posicionamiento más atractivo que la generación anterior, reflejado en una reducción directa de 2.383 euros frente al modelo de segunda generación.

La gama arranca en 35.200 euros, aunque la campaña de lanzamiento y las opciones de financiación permiten que la versión Prime‑Line cuente con un competitivo precio desde 29.995 euros. Las soluciones financieras permiten disfrutar del CX-5 con cuota desde 165 €/mes en FlexiOpción, incluyendo hasta 10 años de protección y 3 mantenimientos.

Con los asientos abatidos, es posible disfrutar de hasta 2.019 litros, unas cotas sobresalientes. / Mazda

Para quienes buscan una cuota fija y todos los servicios incluidos, el CX-5 está disponible con Mazda Renting desde 426,92 euros + IVA/mes, para 48 meses y 10.000 km/año, con mantenimiento, neumáticos, seguro a todo riesgo sin franquicia, asistencia en carretera, gestión de multas y matriculación incluidos.

Además, el nuevo Mazda CX‑5 se sitúa como referente absoluto en valores residuales dentro del segmento SUV. Los estudios internos y de operadores de renting muestran que mantiene un valor residual superior al de sus competidores.

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