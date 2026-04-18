Toda la gama del nuevo Toyota RAV4, precios, versiones y equipamiento, al detalle

El nuevo Toyota RAV4 llega a España con una gama estructurada en torno a los acabados Advance, Spirit, Limited y GR Sport, combinables con mecánicas híbridas y, sobre todo, con una renovada oferta híbrida enchufable que gana protagonismo.

La oferta arranca con la versión híbrida de 2,5 litros, disponible con 185 CV en tracción delantera para España y un consumo homologado desde 4,9 l/100 km. Por encima se sitúa la variante híbrida enchufable que se convierte en la gran protagonista de la gama gracias a sus hasta 137 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Esta versión está disponible tanto en tracción delantera con 272 CV, como en tracción total, donde alcanza los 309 CV.

El acabado de acceso es el Advance, que ya ofrece un equipamiento muy completo con llantas de 18 pulgadas, faros Bi-LED, cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, pantalla multimedia de 12,9 pulgadas, sistema Toyota Safety Sense de última generación y asientos delanteros calefactables. En el caso de las versiones PHEV, también incluye cargador de a bordo de 11 kW.

Un escalón por encima se sitúa el acabado Spirit. Añade elementos como llantas de 20 pulgadas, carrocería bitono, tapicería en cuero sintético, volante calefactable y asientos eléctricos y calefactados, elevando notablemente el nivel de confort y presencia.

Gama para el motor PHEV de Toyota

Dentro de esta versión, las variantes híbridas enchufables pueden incorporar el Pack Plus, que suma equipamiento tecnológico como techo panorámico, Head-Up Display, cámara de visión 360 grados, asistente de tráfico cruzado delantero y carga rápida en corriente continua de hasta 50 kW.

Nuevo Toyota RAV4 / Toyota

Las versiones más completas de la gama son Limited y GR Sport, ambas asociadas a la tracción total exclusivamente. El acabado Limited apuesta por un enfoque más orientado al confort y la tecnología, con elementos como techo panorámico Skyview, tapicería de cuero, sistema de sonido JBL, Head-Up Display, sistema de aparcamiento avanzado y cámara de 360 grados.

Por su parte, el GR Sport añade un enfoque más dinámico, con una estética específica inspirada en la competición, llantas exclusivas, detalles interiores diferenciados y ajustes propios en suspensión y dirección.

Precios del nuevo Toyota RAV4

En cuanto a precios, el nuevo RAV4 arranca en España en torno a los 43.500 euros para la versión híbrida Advance, mientras que el acabado Spirit se sitúa en unos 46.500 euros.

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En el caso del híbrido enchufable, los precios parten de unos 46.000 euros en tracción delantera y alcanzan los 53.500 euros en las versiones más equipadas con tracción total, como los acabados Limited y GR Sport. Estas cifras incluyen descuentos de la marca, pero no contemplan posibles ayudas públicas o financiación.