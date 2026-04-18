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Estudio

Los eléctricos se convierten en la opción más económica en la mayoría de los mercados europeos

Ayvens ha publicado un estudio que analiza el coste total de propiedad de los vehículos y ofrece a las empresas una guía para tomar decisiones en la transición hacia flotas más sostenibles

Los eléctricos se convierten en la opción más económica en la mayoría de los mercados europeos

Los eléctricos se convierten en la opción más económica en la mayoría de los mercados europeos / ANGEL GARCIA

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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Ayvens, experto en movilidad y sostenibilidad, ha publicado la segunda edición de su Car Cost Index bajo su nueva marca. Este índice anual analiza el coste total de propiedad y uso (TCO) de un vehículo, desde los modelos subcompactos hasta los segmentos premium más grandes para empresas, a partir de cotizaciones realizadas en el cuarto trimestre de 2025 en 30 países europeos.

El Car Cost Index tiene en cuenta todos los costes asociados al uso y propiedad de un vehículo en cada país, entre ellos la depreciación, los intereses, las reparaciones, el mantenimiento, los neumáticos, la energía o el combustible, los impuestos (excluyendo el IVA) y el seguro a todo riesgo

El análisis abarca distintos segmentos del mercado y ofrece una visión comparativa que ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas en el proceso de transición hacia flotas más sostenibles.

En un contexto europeo marcado por la evolución regulatoria, el desarrollo desigual de los mercados y los retos en materia de infraestructura de recarga, la edición de este año refleja un cambio relevante en el panorama de la movilidad en Europa. Los vehículos eléctricos de batería (BEV) se están consolidando como la opción de renting más económica en un número creciente de países y segmentos.

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Los eléctricos se convierten en la opción más económica en la mayoría de los mercados europeos / Archivo

Principales conclusiones del estudio

En la mayoría de los países de Europa occidental y del norte, el renting de un vehículo eléctrico de batería resulta ya más económico que el de sus equivalentes de gasolina o diésel. Esta tendencia comienza también a consolidarse en el sur de Europa, donde los BEV ganan competitividad frente a los vehículos de combustión interna.

El año pasado Suiza fue el país más caro para contratar un renting de vehículo. Por el contrario, Portugal, Bélgica y Rumanía se situaron entre los mercados más asequibles, con costes inferiores a 795 euros al mes.

Si se compara el coste total de propiedad (TCO) de los vehículos eléctricos con el de los modelos de combustión, los BEV presentan ya un TCO más competitivo en un número creciente de segmentos. En el 66% de los países analizados (20 de 30), un BEV de gama alta como el BMW i4 resulta más económico de utilizar que su equivalente más cercano de gasolina.

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“El índice de este año confirma que el coste total de propiedad sigue siendo uno de los factores más relevantes para las empresas. Analizar únicamente la cuota mensual de renting puede llevar a conclusiones erróneas, ya que cuando se tienen en cuenta costes como la energía, el mantenimiento o los impuestos, el vehículo eléctrico que inicialmente parece más caro puede convertirse en la opción más económica a lo largo del ciclo de uso del vehículo”, ha señalado Clara Santos, directora general de Ayvens España.

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