Hay motos que nacen para encajar y otras que lo hacen para destacar. La Cyclone RA600 pertenece claramente al segundo grupo. La firma asiática pone sobre la mesa una custom de media cilindrada que llega con una idea muy clara: ofrecer una experiencia auténtica sin complicaciones, pero con argumentos suficientes para convencer más allá de la estética.

Porque sí, lo primero que entra por los ojos en esta RA600 es su presencia. Líneas musculosas, una postura baja y alargada y ese aire clásico reinterpretado con guiños actuales que encajan bien en el panorama actual. No busca reinventar el segmento, pero sí aportar una personalidad reconocible, algo fundamental en una categoría donde la imagen es casi tan importante como la propia conducción.

Cyclone RA600, la custom que quiere marcar territorio / Cyclone

Al subirnos a su grupa, la propuesta cobra sentido. La posición de conducción es la esperada en una custom: relajada, con los pies adelantados y el manillar a una altura que invita a devorar kilómetros sin prisas. El asiento biplaza apunta claramente a un uso compartido, algo que no siempre se tiene en cuenta en este tipo de motos, donde el pasajero suele quedar en segundo plano.

El motor es uno de los puntos clave de esta RA600. Cyclone apuesta por un bicilíndrico de 550 cc que se ofrece en dos configuraciones: una versión full power de 59,16 CV y otra limitada a 47,5 CV para el carnet A2. Más allá de la cifra, lo interesante es su planteamiento: una entrega de potencia progresiva, sin brusquedades, pensada para disfrutar del recorrido más que para buscar prestaciones puras.

La posición de conducción es la esperada en una custom: relajada, con los pies adelantados y el manillar a una altura que invita a devorar kilómetros sin prisas / Cyclone

Al conducirla, esa filosofía se traduce en una respuesta dócil, fácil de dosificar, ideal tanto para quienes se inician en el segmento como para quienes buscan una moto tranquila para el día a día o escapadas de fin de semana. No es una moto que te empuje a correr, sino a mantener un ritmo constante, disfrutando del paisaje y del propio acto de conducir.

Donde Cyclone ha querido dar un paso adelante es en el apartado tecnológico. La RA600 incorpora una pantalla LCD a color clara e intuitiva, que ofrece la información necesaria sin complicaciones. No busca deslumbrar con artificios, sino ser funcional, algo que en marcha se agradece.

La RA600 incorpora una pantalla LCD a color clara e intuitiva / Cyclone

En términos de seguridad, la presencia de un sistema de frenos J.Juan con ABS de doble canal y un control de tracción (TCS) marcan una diferencia importante dentro de su rango de precio. Son elementos que aportan confianza, especialmente en condiciones cambiantes, y que refuerzan ese carácter accesible pero bien resuelto de la moto.

La parte ciclo se completa con una suspensión delantera firmada por KYB, que prioriza el confort sin descuidar la estabilidad. En una custom, donde el objetivo no es atacar curvas sino fluir por ellas, este enfoque tiene todo el sentido del mundo. Las llantas de aleación con neumáticos tubeless y la iluminación Full LED terminan de redondear un conjunto coherente.

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La parte ciclo se completa con una suspensión delantera firmada por KYB, que prioriza el confort sin descuidar la estabilidad / Cyclone

Uno de los argumentos más sólidos de la Cyclone RA600 es, sin duda, su precio. Con un PVPR de 6.290 euros, se posiciona como una opción muy competitiva dentro del segmento, acercando el mundo custom a un público más amplio sin renunciar a un equipamiento completo.