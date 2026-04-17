Zero Motorcycles sigue dando pasos firmes en su evolución como uno de los actores más relevantes en la movilidad eléctrica de dos ruedas. La compañía ha anunciado el nombramiento de Jarno Middelbosch como nuevo Director Senior de Marketing Global, una incorporación estratégica que llega en un momento simbólico, coincidiendo con la celebración de su 20º aniversario y con una clara ambición de consolidar su posicionamiento a nivel internacional.

Zero Motorcycles refuerza su estrategia global con un nuevo líder en marketing / Zero

El aterrizaje de Middelbosch no es casual. Su trayectoria, con más de dos décadas de experiencia en marketing y liderazgo dentro de sectores como la motocicleta, la automoción premium o la movilidad eléctrica, dibuja un perfil perfectamente alineado con los retos actuales de la marca.

Tras iniciar su carrera en Ducati y desarrollarse durante más de siete años en Harley-Davidson en mercados clave de Europa, América y Asia-Pacífico, su paso por Red Bull y, posteriormente, por Lucid Motors —donde participó en el lanzamiento de la firma en Europa— refuerzan su conocimiento del ecosistema global. Más recientemente, su papel como Director de Marketing para Europa en Valvoline termina de perfilar una figura con visión estratégica y sensibilidad hacia el mercado europeo.

“Estoy encantado de incorporarme a Zero Motorcycles en un momento tan emocionante para la marca, que celebra su 20º aniversario en 2026”, afirma Middelbosch, quien no duda en subrayar el carácter pionero de la compañía: “Zero es una verdadera pionera en la movilidad eléctrica de dos ruedas, con una gama de modelos muy completa y una red de distribución bien consolidada”. Su hoja de ruta pasa por trabajar junto al equipo para “posicionar firmemente la marca Zero en el mercado e impulsar la demanda global de sus productos”.

Un objetivo que no se entiende sin el peso específico que ha adquirido Europa dentro de la estrategia de la firma. El Viejo Continente se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento, tanto por volumen como por madurez en la adopción de soluciones eléctricas. La consolidación de la red comercial y la creciente aceptación del usuario europeo han llevado a Zero a reforzar su estructura y mensaje en este territorio, situándolo en el centro de su expansión.

Desde la dirección, este movimiento se interpreta como una pieza clave para elevar la notoriedad de la marca. Pierre-Martin Bos, CEO de Zero Motorcycles, destaca que la incorporación de Middelbosch permitirá llevar a la compañía “al nivel de notoriedad y reconocimiento que merece tras veinte años de trayectoria”, poniendo en valor tanto su experiencia como su pasión por el mundo de la moto.

Zero LS1 / Zero

Este refuerzo en la cúpula coincide con una fase de crecimiento especialmente intensa en términos de producto. En los últimos años, Zero ha ampliado su gama de forma notable, abriendo el abanico hacia segmentos más accesibles y explorando nuevas categorías. La evolución de su familia off-road, con propuestas más cercanas al gran público como la plataforma X lanzada el pasado año, ha permitido democratizar el acceso a la conducción eléctrica fuera del asfalto, atrayendo a nuevos perfiles de usuario.

A ello se suma la llegada de su primer scooter eléctrico, el LS1, un modelo que marca un punto de inflexión al adentrarse en el entorno urbano con una propuesta pensada para el día a día. Una jugada que no solo amplía su radio de acción, sino que también refuerza su presencia en un segmento clave para el crecimiento en Europa.

En paralelo, Zero continúa consolidando su reputación en el ámbito de las altas prestaciones, donde sus motocicletas destacan por una entrega de par inmediata, una respuesta contundente y un mantenimiento reducido. No es casualidad que estas cualidades hayan despertado el interés de distintos cuerpos de seguridad, que han adoptado sus modelos como herramientas de trabajo por su eficacia operativa y fiabilidad en entornos urbanos.

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Con este escenario, la marca entra en una nueva fase donde producto, mercado y comunicación deben avanzar en perfecta sintonía. La misión de Middelbosch será precisamente orquestar este discurso global, conectando innovación, sostenibilidad y experiencia de conducción bajo una misma narrativa.