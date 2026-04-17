Los precios de los coches de segunda mano bajan hasta las cifras del verano de 2024

Parece que el mercado de coches de segunda mano y, sobre todo, el precio de estos modelos entra en una fase de estabilización. En el mes de marzo, el precio medio de los coches de ocasión se ha quedado en 17.421 euros, una cifra por debajo del precio registrado en julio de 2024. La tendencia a la baja se viene observando ya desde principios de este mismo año. Así, la diferencia de precio internanual es del 1,83%, mientras que la caída intermensual es del 1,8%.

A inicios de 2023, el precio medio de los coches de segunda mano rondaba los 15.541euros, una cifra que comenzó a crecer hasta alcanzar un máximo en septiembre de 2025 de 18.261 euros. Desde ese pico, el precio medio ha ido de nuevo cayendo hasta ahora volver a las cifras de 2024.

Esta tendencia favorece a los conductores que quieren renovar su coche sin tener que enfrentarse a los precios y las opciones de financiación de los modelos nuevos. Sin embargo, no todos los segmentos del mercado de ocasión se benefician por igual de esta bajada en los precios.

Los coches seminuevos, los que más bajan el precio

Aunque no lo parezca, los coches de segunda mano considerados seminuevos son los que más se han abaratado en cuestión de un año: un 6,33% interanual, hasta los 33.586 euros de media ahora. Este dato es clave para utilizar el mercado de ocasión como una opción asequible para renovar el parque automovilístico.

El tramo de los cuatro y cinco años de antigüedad se queda alrededor de los 25.000 euros de media, una cifra que ha ido fluctuando debido a la demanda: los conductores buscan coches más baratos, pero no especialmente viejos.

Por último, como dato curioso, los coches de entre 11 y 15 años han elevado su precio medio de oferta con una subida del 4,4% interanual, ya que la mayoría de la demanda del mercado de segunda mano se centra en coches por debajo de los 10.000 euros y hay también un creciente gusto por algunos modelos más antiguos.

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En cuanto a tecnologías, los coches electrificados están ganando interés, en concreto un 72% en búsquedas según el Barómetro de coches.net, lo que hace que su precio medio se mantenga en unos 30.657 euros, aumentando un 1,8% interanual. La caída más acusada se la llevan los diésel, con una diferencia negativa del 7,9% hasta situarse en los 13.581 euros de media.