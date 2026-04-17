Consejos
Esta es la parte del coche que casi nadie limpia
Limpiar el vano motor mejora el mantenimiento del coche y puede evitar averías costosas
Elena Castellano
Hay una zona del coche que la mayoría de conductores ignora por completo: el vano motor. Al no estar a la vista, es habitual olvidarse de su limpieza, pero mantenerlo en buen estado tiene más ventajas de las que parece.
No solo facilita tareas básicas como revisar niveles o cambiar una bombilla, también ayuda a detectar fugas o averías con mayor rapidez. Incluso tu mecánico te lo agradecerá cuando tenga que trabajar en el vehículo.
Una limpieza que muchos pasan por alto
Aunque se asocia a grasa y suciedad, el vano motor no tiene por qué estar en mal estado. De hecho, con un mantenimiento básico se puede conservar bastante limpio durante años.
Basta con dedicarle algo de atención de vez en cuando, especialmente si sueles limpiar el coche a fondo. Es una de esas zonas olvidadas que marcan la diferencia.
Cómo limpiarlo correctamente
Lo más recomendable es hacerlo siempre con el motor frío. Para eliminar el polvo acumulado, se puede usar aire a presión y después un trapo de microfibra con productos específicos para plásticos.
Con esto es suficiente para mantener en buen estado las superficies visibles, como tapas, manguitos o depósitos. Es una tarea sencilla que no requiere demasiado tiempo.
Cuánto cuesta una limpieza profesional
Si el coche está muy sucio o nunca se ha limpiado esta zona, lo mejor es acudir a un centro especializado. Una limpieza básica puede costar entre 20 y 40 euros, mientras que una más completa con vapor ronda entre 50 y 90 euros.
Para un detallado más exhaustivo, que deje el motor como nuevo, el precio puede subir hasta los 100 o 200 euros, dependiendo del estado y del tamaño del motor.
Mejor evitar el agua a presión
Aunque pueda parecer una solución rápida, no es recomendable usar agua a presión, especialmente en coches modernos. El riesgo de dañar componentes eléctricos es alto y puede provocar averías.
Mantener limpio el vano motor no es solo una cuestión estética. Es una forma sencilla de cuidar el coche, facilitar su mantenimiento y evitar problemas a largo plazo.
- Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
- Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
- La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental
- Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales
- Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
- Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición