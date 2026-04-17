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Esta es la parte del coche que casi nadie limpia

Limpiar el vano motor mejora el mantenimiento del coche y puede evitar averías costosas

La parte del coche que casi nadie limpia y es importate

La parte del coche que casi nadie limpia y es importate / Freepik

Elena Castellano

Madrid
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Hay una zona del coche que la mayoría de conductores ignora por completo: el vano motor. Al no estar a la vista, es habitual olvidarse de su limpieza, pero mantenerlo en buen estado tiene más ventajas de las que parece.

No solo facilita tareas básicas como revisar niveles o cambiar una bombilla, también ayuda a detectar fugas o averías con mayor rapidez. Incluso tu mecánico te lo agradecerá cuando tenga que trabajar en el vehículo.

Una limpieza que muchos pasan por alto

Aunque se asocia a grasa y suciedad, el vano motor no tiene por qué estar en mal estado. De hecho, con un mantenimiento básico se puede conservar bastante limpio durante años.

Basta con dedicarle algo de atención de vez en cuando, especialmente si sueles limpiar el coche a fondo. Es una de esas zonas olvidadas que marcan la diferencia.

Cómo limpiarlo correctamente

Lo más recomendable es hacerlo siempre con el motor frío. Para eliminar el polvo acumulado, se puede usar aire a presión y después un trapo de microfibra con productos específicos para plásticos.

Motor de un coche sucio y en mal estado

Motor de un coche sucio y en mal estado / Freepik

Con esto es suficiente para mantener en buen estado las superficies visibles, como tapas, manguitos o depósitos. Es una tarea sencilla que no requiere demasiado tiempo.

Cuánto cuesta una limpieza profesional

Si el coche está muy sucio o nunca se ha limpiado esta zona, lo mejor es acudir a un centro especializado. Una limpieza básica puede costar entre 20 y 40 euros, mientras que una más completa con vapor ronda entre 50 y 90 euros.

Para un detallado más exhaustivo, que deje el motor como nuevo, el precio puede subir hasta los 100 o 200 euros, dependiendo del estado y del tamaño del motor.

Mejor evitar el agua a presión

Aunque pueda parecer una solución rápida, no es recomendable usar agua a presión, especialmente en coches modernos. El riesgo de dañar componentes eléctricos es alto y puede provocar averías.

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Mantener limpio el vano motor no es solo una cuestión estética. Es una forma sencilla de cuidar el coche, facilitar su mantenimiento y evitar problemas a largo plazo.

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