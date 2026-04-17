Lotus Theory 1 mira al pasado de la Fórmula 1 para construir el coche del mañana

El Lotus Theory 1 no es un prototipo más dentro del catálogo de la marca británica, sino toda una declaración de intenciones. Un coche concebido para mostrar hacia dónde quiere ir Lotus en los próximos años y, sobre todo, cómo entiende la relación entre conductor, tecnología y rendimiento. Este modelo se podrá ver en la Milan Design Week 2026, del 22 al 26 de abril.

Lotus Theory 1 / Lotus

La unidad que se exhibirá en Milán no es exactamente la misma que ya se había presentado anteriormente. Se trata de una reinterpretación en color Au, un tono dorado que rinde homenaje directo a las 79 victorias de Lotus en la Fórmula 1, un guiño histórico que conecta el pasado deportivo de la marca con su futuro tecnológico. Esta versión se ha desarrollado junto a la firma italiana de lujo Larusmiani.

En palabras de Ben Payne, Vicepresidente de Diseño de Lotus Group, “con el Theory 1 hemos construido sobre la base de todo lo que Lotus ha logrado en sus 76 años de historia para traspasar los límites de lo que significa conducir un vehículo de altas prestaciones. Queremos demostrar que no es necesario renunciar a nada, ya que las capacidades digitales y analógicas trabajan en armonía. De este modo, ofrecemos la mejor experiencia de conducción inmersiva posible, con emoción, funcionalidad y conectividad en su pura esencia”.

Desde el punto de vista estético, el coche mantiene una silueta claramente reconocible como deportivo de motor central, con una postura baja y voladizos cortos que refuerzan su carácter dinámico. No busca romper con la tradición de la marca, sino reinterpretarla con un lenguaje más moderno y tecnológico.

Lotus Theory 1 / Lotus

Uno de los elementos más llamativos del Lotus Theory 1 es el sistema Lotuswear, una solución que combina robótica textil y sonido inmersivo para crear una interacción directa entre el vehículo y sus ocupantes. Este sistema utiliza celdas inflables integradas en los asientos y el volante que reaccionan en tiempo real para ofrecer apoyo adicional o enviar señales táctiles al conductor. Por ejemplo, pequeñas vibraciones pueden indicar cuándo girar, permitiendo mantener la vista en la carretera. Además, el coche ofrece cinco modos de conducción —Range, Tour, Sport, Individual y Track— que adaptan su comportamiento según el entorno y las preferencias del usuario.

A todo ello se suma un sistema de audio envolvente integrado en los reposacabezas que permite crear paisajes sonoros personalizados para cada ocupante, reforzando la sensación de velocidad o aislamiento según la situación.

Lotus Theory 1 / Lotus

Otro de los pilares del concept car eléctrico Lotus Theory 1 es el llamado “Challenge of 10”, un planteamiento que busca simplificar la construcción del vehículo utilizando únicamente diez materiales principales en sus superficies visibles. Frente a la media de unos 100 materiales en un coche convencional, la marca apuesta por reducir la complejidad sin renunciar al rendimiento. Entre esos materiales se incluyen fibra de carbono reciclada, aluminio reciclado, poliéster reciclado o titanio, todos seleccionados por su ligereza, durabilidad y capacidad de reciclaje. Es un enfoque que conecta con la tradición de Lotus, basada históricamente en la ligereza, pero reinterpretada desde una perspectiva moderna y sostenible. Esta filosofía también se refleja en detalles como los reposacabezas impresos en 3D o los sistemas de iluminación láser de tamaño reducido, pensados para disminuir peso y mejorar la eficiencia del conjunto.

Aunque el Lotus Theory 1 es un prototipo, sus cifras dejan claro el nivel de rendimiento que la marca quiere alcanzar en sus futuros modelos. El sistema eléctrico desarrolla una potencia máxima de 1.000 CV, permite acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 2,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 320 km/h. La batería tiene una capacidad de 70 kWh y ofrece una autonomía de 402 kilómetros en ciclo WLTP, mientras que la tracción total (AWD) garantiza una entrega de potencia constante y controlada. Todo ello en un conjunto que pesa menos de 1.600 kg, una cifra especialmente relevante en un vehículo eléctrico de estas características.

Lotus Theory 1 / Lotus

El trabajo aerodinámico también juega un papel clave. El coche incorpora soluciones activas y pasivas, un alerón trasero activo y un fondo optimizado para mejorar la estabilidad y la eficiencia, además de un centro de gravedad bajo que refuerza la sensación de agilidad.

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En el interior se ofrecen tres plazas con posición de conducción central y dos pasajeros situados detrás, una disposición inspirada en el motorsport que busca ofrecer la máxima visibilidad y control. El habitáculo se ha diseñado alrededor del cuerpo humano, con elementos como volante y pedales que se desplazan hacia el conductor para adaptarse a su posición. A ello se suma la dirección electrónica steer-by-wire, que permite ajustar la respuesta y el tacto de la dirección para lograr una conexión más directa con la carretera.