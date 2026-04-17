Exlantix
El grupo Chery trae a España una nueva marca con coches para competir en el mercado de alta gama
Exlantix, la 'nueva' marca que llegará a España con dos modelos, un sedán y una berlina, se instituyó como tal en 2023 tras la puesta en marcha del proyecto Exceed.
Se define como la marca más tecnológica y avanzada de Chery Auto, el grupo chino que en España ya opera con Omoda, Jaecco y a punto está de hacerlo con Lepas. Por lo tanto, y según lo previsto, de cara al próximo 2027 se unirá a esta tríada Exlantix, una nueva gama de vehículos que destaca por sus prestaciones en cuanto a tecnología, confort y lujo.
Si piensas que es una nueva marca, realmente ya opera en 22 mercados internacionales, pero lo hace bajo el nombre de Exeed. De hecho, Exlantix surge como una evolución de la que es la firma premium de Chery Auto, creada en 2017. Aprovecha toda esa base de ingeniería y desarrollo, pero con un planteamiento más adaptado al mercado europeo, desde el pasado 2023.
Con una propuesta centrada en diseño, innovación y tecnología y con Europa muy en sus pensamientos, la gama de Exlantix estará completamente electrificada y contará con tecnología de última generación, como arquitecturas de 800 V y sistemas de carga ultrarrápida.
Dos modelos en 2027 y un tercero por concretar
La llegada a España en 2027 va a estar protagonizada por dos modelos del segmento E: el Exlantix ES, una berlina, y el Exlantix ET, un SUV. Ambos se lanzarán primero en versión 100% eléctrica y más adelante llegarán las híbridas enchufables.
Estos modelos buscan posicionarse como alternativas modernas dentro del segmento premium, combinando prestaciones, comodidad y un diseño elegante y bastante futurista, siendo esta última una característica de la marca que busca transmitirse hasta con el nombre, inspirado en la leyenda de la Atlántida.
Exlantix será una de las marcas que participarán en el próximo Auto China 2026, el Salón del Automóvil de Pekín, del 24 al 28 de abril. Además de los modelos que llegan a España, se podrán ver otras novedades como el ES GT y el EX8. El primero, más enfocado al rendimiento y el lujo, será el tercer modelo que llegará a España en 2027.
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