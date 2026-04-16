El Toyota Land Cruiser más accesible y con 5 plazas

El Toyota Land Cruiser amplía su gama con una nueva versión pensada para quien prioriza el uso práctico del todoterreno sin renunciar a su esencia, a través del acabado GX como punto de acceso a la familia. Esta llegada se acompaña de la configuración de 5 plazas disponible en todos los niveles y pequeños ajustes de equipamiento. En el día a día, esa posibilidad de optar por cinco asientos puede resultar especialmente útil para quien necesita más espacio de carga o un uso más orientado al trabajo y la aventura que al transporte de pasajeros.

La versión GX apunta a un equilibrio entre resistencia y funcionalidad. No se presenta como una variante básica en sentido estricto, sino como una alternativa enfocada a un uso intensivo, donde la robustez y la sencillez pesan más que los elementos de lujo.

Interior del Toyota Land Cruiser 250 VX / Toyota

En el exterior, este acabado incorpora llantas de aleación de 18”, faros delanteros y traseros LED, además de retrovisores calefactables y regulables eléctricamente. También incluye cámara de visión trasera, un elemento que en un vehículo de estas dimensiones se agradece especialmente en maniobras cotidianas o en entornos urbanos.

El interior mantiene un enfoque práctico, con un sistema multimedia con pantalla de 9" y un cuadro de instrumentos digital de 7", acompañado de asientos con tapicería de tela negra. A nivel funcional, suma sistemas como el Bloqueo Eléctrico del Diferencial, el arranque sin llave y el Sistema de Avance Activo (Crawl Control), soluciones pensadas para facilitar la conducción fuera del asfalto y mantener el control en terrenos complicados.

Todo ello hace que el precio del Toyota Land Cruiser GX arranque desde 66.500 euros, lo que lo convierte en la puerta de entrada a la gama actual.

Otra de las claves de esta actualización es la extensión de la carrocería de 5 plazas a los tres acabados disponibles: GX, VX y VX-L. Hasta ahora, la configuración de siete asientos era la referencia habitual, pero la nueva opción amplía el abanico de usos posibles y permite adaptar mejor el vehículo a necesidades concretas.

Espacio de carga del Toyota Land Cruiser 250 VX / Toyota

Disponer de cinco plazas puede traducirse en un maletero más aprovechable o en una distribución interior más sencilla para actividades profesionales o de ocio. También abre la puerta a un posicionamiento más versátil dentro del segmento, donde muchos clientes valoran la capacidad de carga tanto como la capacidad off-road.

El acabado VX recibe además mejoras específicas de equipamiento. Entre ellas destacan los faros delanteros circulares, inspirados en el diseño del First Edition, y la incorporación de la barra estabilizadora delantera desconectable (SDM), un sistema pensado para afrontar terrenos exigentes con mayor libertad de movimiento en la suspensión.

A nivel estético, la gama suma nuevas opciones de pintura. Aparece el color Negro Eclipse, mientras que el Azul Oasis regresa y queda reservado exclusivamente al acabado VX en versión monotono.

En cuanto a los precios, el Toyota Land Cruiser VX parte desde 83.550 euros y el VX-L desde 93.100 euros, siempre en versiones de cinco plazas. También se ofrecen fórmulas de financiación con cuotas mensuales, aunque los detalles completos del resto de configuraciones no se han facilitado.

Noticias relacionadas

Con estos cambios, el modelo refuerza su presencia en el mercado manteniendo su planteamiento tradicional de todoterreno robusto y capaz, pero adaptándose a un uso más variado y cotidiano.