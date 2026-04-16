Stellantis impulsa más de 100 proyectos de inteligencia artificial con Microsoft

Stellantis ha decidido acelerar su transformación digital con una colaboración estratégica de cinco años con Microsoft, a través de la cual busca integrar la inteligencia artificial en todos los niveles del negocio, desde el desarrollo de producto hasta la atención al cliente y las operaciones internas. En la práctica, esto se traduce en más automatización, decisiones apoyadas en datos y una evolución constante de los servicios digitales que acompañan al vehículo.

Stellantis desarrolla proyectos de IA con Microsoft / Stellantis

Ambas empresas ya trabajaban juntas desde hace tiempo, pero ahora el alcance crece y se formaliza con un plan más ambicioso. El objetivo es combinar la capacidad industrial y la estructura global de Stellantis con las plataformas tecnológicas de Microsoft, algo que, sobre el papel, apunta a procesos más ágiles y a una integración más profunda entre software, datos y vehículo.

Como explicó Ned Curic, responsable de ingeniería y tecnología del grupo, la inteligencia artificial ya forma parte del día a día de la empresa: "A medida que la IA avanza rápidamente, hemos sido los primeros en adoptarla en todo nuestro negocio, desde la ingeniería y la fabricación hasta el diseño y la interacción con el cliente, incorporando la IA directamente en nuestros vehículos".

Dentro de esta colaboración, el dato más tangible es el desarrollo conjunto de más de 100 iniciativas de inteligencia artificial, una cifra que da una idea del volumen de trabajo previsto y del alcance real de la estrategia. Estas iniciativas se centran en tres frentes claros: atención al cliente, desarrollo de producto y operaciones industriales, lo que indica que la digitalización no se limita al vehículo, sino que afecta a toda la cadena de valor.

Stellantis desarrolla proyectos de IA con Microsoft / Stellantis

En el terreno práctico, una de las aplicaciones más visibles será el uso de sistemas predictivos para mantenimiento y pruebas, lo que podría reducir tiempos de parada y anticipar incidencias antes de que se produzcan. También se prevé acelerar la incorporación de nuevas funciones digitales en los vehículos, algo que el usuario final percibe en forma de actualizaciones más frecuentes o servicios adicionales.

Los conductores de Peugeot, por ejemplo, podrán recibir recomendaciones inteligentes orientadas a mejorar la eficiencia energética en entornos urbanos, junto con avisos sobre el estado del vehículo o nuevas funciones disponibles. Esto se traduce en una gestión más precisa del consumo.

La inteligencia artificial también se extiende al ámbito interno de la empresa, donde toda la plantilla ya tiene acceso a herramientas digitales específicas. Actualmente se ha desplegado Copilot Chat para toda la plantilla y se han activado 20.000 licencias de Microsoft 365 Copilot, acompañadas de programas de formación destinados a facilitar su uso en tareas diarias. En la práctica, esto busca mejorar la productividad y reducir tiempos en procesos administrativos o de ingeniería.

La nube y la ciberseguridad como base

A medida que los vehículos incorporan más funciones conectadas, la seguridad digital se convierte en un elemento crítico, y por eso el acuerdo contempla la creación de un centro global de defensa cibernética impulsado por inteligencia artificial. Este sistema supervisará desde los sistemas informáticos hasta los vehículos conectados y las instalaciones industriales, con el objetivo de detectar amenazas con mayor rapidez y reforzar la protección de los datos.

Stellantis desarrolla proyectos de IA con Microsoft / Stellantis

El planteamiento es unificar la vigilancia digital en toda la red de la compañía, algo que, según la propia estrategia, permitirá mantener la continuidad de los servicios conectados incluso en condiciones exigentes. Un ejemplo práctico aparece en los vehículos Jeep, donde la conectividad y el acceso a datos protegidos se mantendrán incluso en zonas remotas, una situación habitual para este tipo de modelos.

La infraestructura tecnológica también experimentará cambios relevantes, porque Stellantis está modernizando sus sistemas mediante la plataforma Microsoft Azure, con el objetivo de reducir un 60% la huella de centros de datos para 2029. Más allá del ahorro energético, esta transición apunta a mejorar la rapidez y fiabilidad de los servicios digitales, algo que afecta directamente a funciones como actualizaciones remotas, navegación conectada o gestión logística.

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El movimiento encaja con una tendencia general del sector, donde el software y los datos se han convertido en piezas clave del negocio.