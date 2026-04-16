Trabajo
Si estás pensando en trabajar en el sector de la automoción, estos son los perfiles más demandados
Adecco ha lanzado su guía salarial del sector de la automoción para este 2026, donde señala los puestos que serán clave en el desarrollo de la industria y la cadena de valor de la automoción de este año.
La industria de la automoción se enfrenta este año a retos que, por un lado, no son nuevos y, por otro, afectan a los trabajadores de toda la cadena de valor del sector del automóvil.
Estos van desde adaptar la producción a un entorno de transición tecnológica hasta responder a una demanda comercial en transformación ante el auge del coche eléctrico, pasando por asegurar componentes críticos y reforzar competencias en electrificación. Así lo apunta la última guía salarial de Adecco, que también señala cuáles son los perfiles clave dentro del sector en este 2026.
De ingenieros a mecánicos: los perfiles más demandados en automoción
Son 11 los perfiles laborales que Adecco marca como esenciales y con mayor demanda, es decir, los que la industria y el sector van a necesitar con mayor premura; y que además alcanzan en ciertas ocasiones rangos salariales de hasta 45.000 euros brutos anuales de media.
- Ingeniero de automatización. Es uno de lo smejor retribuidos y más demandados. Los salarios se mueven, según experiencia, en un arco de los 25.000 a los 51.000 euros de media, como es el caso en el País Vasco.
- Ingeniero de desarrollo de software. Similar al caso anterior, con salarios de entre 24.000 hasta 51.000 euros, según experiencia y comunidad autónoma.
- Jefe de ventas. También están entre los mejor pagados, llegando a los 45.900 euros en la Comunidad de Madrid, Galicia, la Comunidad Valenciana, Asturias, Andalucía o la Región de Murcia.
- Mecatrónico. Se puede empezar cobrando 22.000 en sus inicios, pero llegar a los 45.900 euros en autonomías como el País Vasco.
- Jefe de taller. Con salarios que empiezan en los 23-24.000 euros anuales, hasta los 45.900 euros brutos al año.
- Conductor con licencia C. En las posiciones de menor experiencia la retribución puede rondar los 20.000 euros anuales en regiones como Castilla y León, Galicia o Asturias, y alcanzar los 43.800 euros cuando se superan los diez años de experiencia, especialmente en Cataluña.
- Mecánico. La horquilla salarial para las posiciones más junior parte de los 20.000 euros brutos hasta superar los 42.800 euros que cobran de media, por ejemplo, en Andalucía.
- Especialista mecanizado. La banda salarial de este perfil puede ir desde los 20.000 euros brutos anuales para los perfiles más junior de regiones como Galicia o Asturias y llegar a alcanzar los 41.800 euros en autonomías como Andalucía o el País Vasco.
- Asesor comercial. Desde los 22.000 euros brutos anuales para las posiciones más junior en zonas como Navarra o el País Vasco hasta los 41.800 euros para los de más experiencia en Andalucía y la Región de Murcia.
- Operario de producción. Su salario medio en las posiciones de menor experiencia puede estar sobre 19.000 euros anuales y alcanzar los 33.000 euros cuando se superan los diez años de experiencia, especialmente en Navarra y el País Vasco. En Cataluña, Galicia, Asturias o Aragón se alcanzan los 30.000 euros de media.
- Operario recambista. El salario empieza desde los 18.000 euros brutos al año, aunque en la mayoría de comunidades analizadas llegan a los 30.000 euros brutos anuales con experiencia. Los mejores salarios se encuentran en el País Vasco, Castilla y León y Andalucía, con una media de 32.600 euros.
- Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
- La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental
- Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
- Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales
- Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
- Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición