Si estás pensando en trabajar en el sector de la automoción, estos son los perfiles más demandados

La industria de la automoción se enfrenta este año a retos que, por un lado, no son nuevos y, por otro, afectan a los trabajadores de toda la cadena de valor del sector del automóvil.

Estos van desde adaptar la producción a un entorno de transición tecnológica hasta responder a una demanda comercial en transformación ante el auge del coche eléctrico, pasando por asegurar componentes críticos y reforzar competencias en electrificación. Así lo apunta la última guía salarial de Adecco, que también señala cuáles son los perfiles clave dentro del sector en este 2026.

De ingenieros a mecánicos: los perfiles más demandados en automoción

Son 11 los perfiles laborales que Adecco marca como esenciales y con mayor demanda, es decir, los que la industria y el sector van a necesitar con mayor premura; y que además alcanzan en ciertas ocasiones rangos salariales de hasta 45.000 euros brutos anuales de media.

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