En un momento en el que las marcas se vuelcan masivamente por electrificar sus modelos y ofrecer gran variedad de posibilidades siempre bajo el dominio del enchufe, Kia apuesta por un modelo como el Seltos para ofrecerlo sin recurrir a la electricidad.

Puede parecer una operación arriesgada pero no hay que olvidar que este SUV del segmento C que muy pronto llegará al mercado español, ya lleva un tiempo en el mercado mundial y se ha convertido en el segundo modelo más vendido de la marca después del Sportage. Algo tendrá que tener para que esta oposición a la tendencia generalizada, esté teniendo tan buenos resultados.

Kia desafía con el nuevo Seltos a la electrificación / KIA

Compacto pero robusto

El Seltos se inscribe en el segmento C de los SUV con unas dimensiones muy contenidas. Mide 4,43 metros de longitud, 1,83 de anchura y 1,60 de altura y una distancia entre ejes de 2,60 metros. Prácticamente mide lo mismo que el Niro y la duda es si éste seguirá estando en el mercado ante la llegada de aquel.

Estéticamente ofrece una imagen en la línea de lo que se ha visto en los últimos modelos de la marca coreana. En el frontal destaca una parrilla de generosas dimensiones con los grupos ópticos integrados y las luces diurnas verticales ubicadas en los extremos que en conjunto le confieren mucha personalidad. Es algo que también se transmite a la zaga con unos pilotos verticales que se conectan a través de una franja horizontal. En conjunto ofrece una imagen robusta y atractiva a lo que ayudan los pasos de rueda bien marcados y las llantas de hasta 19 pulgadas.

En el frontal destaca una parrilla de generosas dimensiones / KIA

Amplio y capaz

El interior destaca por una buena presentación con materiales más que aceptables en cuanto al tacto y también por una amplitud de espacio en todas sus plazas. El salpicadero de diseño muy limpio está presidido por tres pantallas prácticamente unificadas, dos de 12,3 pulgadas para la instrumentación y todo el sistema multimedia y de infoentretenimiento y una de 5,3 pulgadas para el sistema de climatización.

Los asientos son cómodos y pueden estar calefactados o refrigerados mientras que los traseros pueden regular la inclinación del respaldo hasta 24 grados. Por lo que respecta al maletero, ofrece una capacidad de 536 litros que lo sitúan entre los mejores del segmento.

En cuanto a tecnología, incorpora sistemas de ayuda a la conducción y seguridad de última generación así como un sistema de cámaras con visión 360º que facilitan la maniobrabilidad en todos los ángulos con seguridad. Cuenta también con actualizaciones OTA para el software así como también la introducción del asistente de IA con tecnología ChatGPT.

El interior destaca por una buena presentación con materiales más que aceptables / KIA

Dos versiones

El Seltos estará disponible con dos versiones de motor pero ninguna será eléctrica. Hay un motor cuatro cilindros de gasolina 1.6 turbo que rinde 180 CV y que no cuenta con ningún sistema de hibridación, que puede ir asociado a una caja de cambios manual de seis marchas o una caja automática de doble embrague de siete velocidades. Esta versión contará con la etiqueta C de la DGT y será la primera que llegue al mercado español.

La segunda versión es una de tipo híbrido convencional de tracción delantera que ofrecerá una potencia de 154 CV pero que también puede llevar la tracción a las cuatro ruedas con el sistema e-AWD en cuyo caso el motor pasa a ofrecer 178 CV. Un dato interesante es que esta versión híbrida ofrecerá la tecnología V2L para poder cargar dispositivos electrónicos como un ordenador, o una bicicleta eléctrica.

El Kia Seltos se ofrecerá en dos acabados X-Line y GT-Line. Por el momento se desconocen fechas exactas de comercialización así como también el precio.