Helderburg Byzek crea el Land Rover Defender D110 que conduciría James Bond

En el universo de los restomod, donde abundan las reinterpretaciones de clásicos con piezas modernas, cada vez es más difícil encontrar propuestas que realmente aporten algo distinto. Sin embargo, el Helderburg Byzek, basado en el Land Rover Defender D110 va mucho más allá de una actualización estética o técnica, ya que replantea el vehículo casi por completo.

Land Rover Defender D110 por Helderburg Byzek / Helderburg Byzek

Este proyecto nace de Helderburg, una firma estadounidense especializada en el desarrollo artesanal de Defender personalizados. Su planteamiento no es ensamblar componentes disponibles en el mercado, sino diseñar soluciones propias. Una filosofía que, según la propia compañía, busca situar sus creaciones en una categoría propia dentro del sector.

El resultado es el Byzek, una unidad única que mantiene la silueta reconocible del Defender D110, pero que introduce cambios estratégicos en su concepción técnica y en su carácter. Un vehículo pensado para más cercano a un gran turismo que a un todoterreno clásico.

Interior del Land Rover Defender D110 por Helderburg Byzek / Helderburg Byzek

Este proyecto se inspira en el universo de James Bond, aunque no se traduce en elementos extravagantes ni en guiños evidentes. Más bien se refleja en la elegancia mecánica y estética, y la sofisticación que caracteriza al personaje.

El interior recuerda una biblioteca inglesa, con una evidente sensación de confort y tradición, alejándose de la estética puramente funcional que ha caracterizado históricamente al Land Rover Defender.

Interior del Land Rover Defender D110 por Helderburg Byzek / Helderburg Byzek

Uno de los aspectos más relevantes del Helderburg Byzek está en su apartado técnico. La compañía afirma haber desarrollado un sistema de transmisión completamente propio, diseñado internamente y concebido para ofrecer una respuesta más suave y progresiva que la del vehículo original, con el objetivo de acercarlo a la experiencia de conducción de un gran turismo. La compañía no especifica cifras de potencia, tipo de motor ni prestaciones concretas. Tampoco detalla consumos, o capacidades todoterreno. Lo que sí deja claro es la intención de crear un conjunto equilibrado, pensado para viajes largos y para un uso moderno.

Otro elemento diferenciador del Helderburg Byzek es su acabado exterior. El vehículo se presenta en un tono denominado Arctic Grey, desarrollado en el laboratorio de la propia marca. No es simplemente una pintura, sino una formulación específica diseñada para reaccionar a la luz y modificar su percepción visual según las condiciones. Más allá del efecto visual, este detalle refuerza la idea central del proyecto: cada componente, incluso el color, forma parte de un ecosistema propio diseñado internamente.

Precio acorde a su exclusividad

El Helderburg Byzek no es un modelo de producción ni una serie limitada. Se trata de una unidad única desarrollada bajo encargo, lo que explica su posicionamiento y su precio de partida, que arranca en 350.000 dólares.

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Land Rover Defender D110 por Helderburg Byzek / Helderburg Byzek

La empresa deja claro que su objetivo no es competir con otros preparadores tradicionales, sino crear vehículos que funcionen como sistemas completos, desarrollados desde cero y sometidos a pruebas reales antes de su entrega. Una visión que, al menos sobre el papel, busca diferenciarse dentro de un mercado cada vez más saturado de reinterpretaciones del Land Rover Defender.