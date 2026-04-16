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La AP-7 estrenará el primer límite de velocidad dinámico con inteligencia artificial en España

Así funcionará el sistema que ajusta la velocidad en tiempo real en la AP-7 para mejorar el tráfico y reducir accidentes

La AP-7 estrenará el primer límite de velocidad dinámico con inteligencia artificial en España

La AP-7 estrenará el primer límite de velocidad dinámico con inteligencia artificial en España / PLAN INFOCA - Archivo

Elena Castellano

Madrid
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España da un paso hacia el futuro de la movilidad con la implantación de su primer sistema de velocidad dinámica. La autopista AP-7 será la pionera en utilizar inteligencia artificial para adaptar los límites en función del tráfico y las condiciones de la vía.

El proyecto ya está en marcha en un tramo de 150 kilómetros entre El Vendrell (Tarragona) y Maçanet de la Selva (Girona). Este corredor, uno de los más transitados del país, servirá como prueba para un modelo que busca mejorar la seguridad y la fluidez en carretera.

Cómo funciona el sistema

La clave está en la combinación de inteligencia artificial con diferentes tecnologías. Sensores, cámaras y sistemas de visión recogen datos en tiempo real que permiten analizar la situación del tráfico en cada momento.

Con esta información, el sistema puede ajustar automáticamente los límites de velocidad que se muestran en los paneles luminosos. El objetivo es evitar atascos, reducir frenazos bruscos y adaptar la conducción a las condiciones reales de la vía.

Radar de velocidad

Radar de velocidad / DGT

Velocidad adaptada a cada situación

Uno de los aspectos más destacados es que el límite ya no será fijo. En función del tráfico o de factores como la meteorología, la velocidad podrá reducirse de forma automática para minimizar riesgos.

Así, en situaciones de lluvia, niebla, viento o accidentes, el límite podrá bajar a 100 km/h o incluso a 80 o 60 km/h. Estos valores, mostrados en los paneles, serán obligatorios para los conductores.

Por qué se ha elegido la AP-7

La elección de esta autopista no es casual. La AP-7, conocida como la autopista del Mediterráneo, soporta un volumen de tráfico muy elevado, especialmente desde la eliminación de los peajes.

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Además, algunos tramos han sido señalados como especialmente conflictivos por su siniestralidad. Esto la convierte en un escenario ideal para probar un sistema que busca anticiparse a los problemas y mejorar la seguridad vial.

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